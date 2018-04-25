Синоптики рассказали, когда в Новосибирске закончится дождь
Синоптики дали прогноз на ближайшие дни — сегодня и завтра в Новосибирске будет идти дождь. После этого осадки прекратятся.
Вместе с дождями в город пришёл и порывистый ветер до 19 м/с.
«До 26-го местами небольшой дождь ещё по городу вероятен, а 27-го без осадков. Ветер будет слабеть, [он будет] западного направления: 26-го — 5–10 м/с, 27-го — 3–8 м/с», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Сегодня, 25 апреля, днём ожидается 13–15 градусов, но затем пройдёт холодный фронт и температура понизится.
Ночью 26 апреля будет всего
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова