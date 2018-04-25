Синоптики рассказали, когда в Новосибирске закончится дождь

Послезавтра температура ночью опустится до 0 градусов
Послезавтра температура ночью опустится до 0 градусов

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни — сегодня и завтра в Новосибирске будет идти дождь. После этого осадки прекратятся.


Вместе с дождями в город пришёл и порывистый ветер до 19 м/с.


«До 26-го местами небольшой дождь ещё по городу вероятен, а 27-го без осадков. Ветер будет слабеть, [он будет] западного направления: 26-го — 5–10 м/с, 27-го — 3–8 м/с», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Сегодня, 25 апреля, днём ожидается 13–15 градусов, но затем пройдёт холодный фронт и температура понизится. 


Ночью 26 апреля будет всего +2...+4 градуса, днём — +10...+12 градусов. В четверг, 27 апреля, погода существенно не изменится: от 0 до +2 ночью, +10...+12 днём.

Прочтений: 4901
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено