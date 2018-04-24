«Запахло горелой проводкой»: новосибирских туристов сняли с самолёта перед вылетом из Китая

Самолёт должен был приземлиться в Новосибирске в 3:20 24 апреля
Самолёт должен был приземлиться в Новосибирске в 3:20 24 апреля

Новосибирские туристы застряли в аэропорту китайского курорта Санья на сутки — пассажиры утверждают, что самолёт авиакомпании NordStar сломался перед взлётом.


«При включении двигателей и выезда на полосу из вентиляции запахло горелой проводкой, подъехала пожарная машина. Сидели в самолете два часа!» — сообщила корреспонденту НГС пассажирка рейса № Y7516 Евгения Селезнёва.


Рейс авиакомпании NordStar № Y7516 должен был вылететь из Саньи ещё в понедельник, 23 апреля, в 21:10 и прилететь в Новосибирск в 3:20 во вторник, 24 апреля. Однако, по информации друзей пассажиров, при взлёте в самолёте запахло гарью — всех пассажиров сняли с самолёта.


«У меня подруга там с семьёй. Они должны были прилететь вчера. Их посадили уже в самолёт, но запахло гарью. Два часа они просидели в самолёте, потом их отвезли в отель. Сначала им сказали, что другим рейсом должны привезти деталь, теперь говорят, что нет специалиста, который может её установить. С ними практически нет связи, кое-как они нашли способ снять деньги с карточки. Там много людей, подруга написала, что их там около 200 человек. Все с разных городов. Никакой информации от компании нет, представитель не выходит на связь», — рассказала корреспонденту НГС подруга пассажирки рейса № Y7516 Надежда.


В пресс-службе аэропорта Толмачёво факт задержки рейса подтвердили.


«Задержка подтверждается поздним прибытием самолёта», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта.


Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию NordStar, чтобы уточнить причину задержки и узнать, когда российских туристов посадят в самолёт до Новосибирска.


Утром 23 апреля два самолёта, летевших из Москвы в Кемерово, сделали вынужденную посадку в Новосибирске.

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