«Запахло горелой проводкой»: новосибирских туристов сняли с самолёта перед вылетом из Китая
Новосибирские туристы застряли в аэропорту китайского курорта Санья на сутки — пассажиры утверждают, что самолёт авиакомпании NordStar сломался перед взлётом.
«При включении двигателей и выезда на полосу из вентиляции запахло горелой проводкой, подъехала пожарная машина. Сидели в самолете два часа!» — сообщила корреспонденту НГС пассажирка рейса
Рейс авиакомпании NordStar
«У меня подруга там с семьёй. Они должны были прилететь вчера. Их посадили уже в самолёт, но запахло гарью. Два часа они просидели в самолёте, потом их отвезли в отель. Сначала им сказали, что другим рейсом должны привезти деталь, теперь говорят, что нет специалиста, который может её установить. С ними практически нет связи, кое-как они нашли способ снять деньги с карточки. Там много людей, подруга написала, что их там около 200 человек. Все с разных городов. Никакой информации от компании нет, представитель не выходит на связь», — рассказала корреспонденту НГС подруга пассажирки рейса
В пресс-службе аэропорта Толмачёво факт задержки рейса подтвердили.
«Задержка подтверждается поздним прибытием самолёта», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта.
Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию NordStar, чтобы уточнить причину задержки и узнать, когда российских туристов посадят в самолёт до Новосибирска.
Утром 23 апреля два самолёта, летевших из Москвы в Кемерово, сделали вынужденную посадку в Новосибирске.
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Александр Сильченко
Фото Светланы Балаевой