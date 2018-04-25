«Не знала, проснусь ли завтра»: врачи спасли девушку, пережившую инсульт во время беременности

Кристина Приходько перенесла две операции на головном мозге, но теперь её здоровье в порядке

Новосибирские хирурги клиники Мешалкина два раза прооперировали 26-летнюю Кристину Приходько — у девушки случился инсульт во время беременности. Второе кровоизлияние в мозг она могла не пережить.







Беременность Кристины Приходько протекала без осложнений — она должна была родить в сентябре 2017 года. Но на 26-й неделе беременности у девушки случился инсульт, её экстренно госпитализировали в горбольницу № 7 в Алма-Ате. Кристина — гражданка России, в Казахстане её семья оказалась по работе.







«Половину тела парализовало, не чувствовала её. Сначала мне было тяжело говорить, но потом речь пришла, постепенно стала двигать рукой, ногой.





Каждый день меня проверяли в реанимации, чтобы, не дай Бог, не было ухудшений, контролировали», — рассказала корреспонденту НГС Кристина Приходько, отметив, что раньше болезнь никак не проявлялась.







Пациентка провела в реанимации два месяца — врачам удалось довести беременность Кристины до 35-й недели, на этом сроке роженице сделали кесарево сечение. По словам девушки, она увидела сына Гордея только спустя 10 дней после родов, за мальчиком присматривал её муж.





Девушка перенесла инсульт во время беременности





В больнице паре посоветовали обратиться в новосибирскую клинику Мешалкина. Как пояснил врач-нейрохирург клиники Тимур Шаяхметов, в алма-атинском стационаре Кристине Приходько сделали МРТ — снимки показали, что у пациентки артериовенозная мальформация (АВМ) сосудов головного мозга, то есть клубок спутанных сосудов.







«Она проявляется либо наличием судорожного синдрома, эпилепсии, либо кровоизлиянием. (М.М.: Могла ли беременность спровоцировать болезнь?) Здесь масса причин, но как один из факторов — подъём артериального давления», — объяснил Тимур Шаяхметов.







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В первый раз Кристина с мужем оказались в клинике Мешалкина в ноябре 2017 года — пациентка призналась, что не могла тянуть, хотя поездку переносить было тяжело.







«Риски повторного разрыва были, и мне было страшно просто — я не знала, проснусь я завтра или не проснусь.





Головокружение было, гематома была еще в левой теменной доле — будто что-то стучало в голове», — рассказала девушка.







По словам врача-нейрохирурга, первый разрыв АВМ спровоцировал инсульт, а повторный разрыв мог и вовсе привести к инвалидности или действительно закончиться смертью.







Операциями руководил нейрохирург клиники Кирилл Орлов





Хирургическое лечение проводили в два этапа — в ноябре и в апреле, операцию провёл руководитель Центра ангионеврологии и нейрохирургии клиники Кирилл Орлов. Через бедренную артерию врачи добрались до сосудов головного мозга — дальше ввели специальный эмболизат и таким образом нейтрализовали узел спутанных сосудов.







«После этого мне стало полегче, головные боли, головокружение исчезло», — отметила Кристина Приходько. Её выписали во вторник, 24 апреля, — девушка с мужем уже уехала домой.





