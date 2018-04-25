«Не знала, проснусь ли завтра»: врачи спасли девушку, пережившую инсульт во время беременности

Кристина Приходько перенесла две операции на головном мозге, но теперь её здоровье в порядке
Кристина Приходько перенесла две операции на головном мозге, но теперь её здоровье в порядке

Новосибирские хирурги клиники Мешалкина два раза прооперировали 26-летнюю Кристину Приходько — у девушки случился инсульт во время беременности. Второе кровоизлияние в мозг она могла не пережить.


Беременность Кристины Приходько протекала без осложнений — она должна была родить в сентябре 2017 года. Но на 26-й неделе беременности у девушки случился инсульт, её экстренно госпитализировали в горбольницу № 7 в Алма-Ате. Кристина — гражданка России, в Казахстане её семья оказалась по работе.


«Половину тела парализовало, не чувствовала её. Сначала мне было тяжело говорить, но потом речь пришла, постепенно стала двигать рукой, ногой.


Каждый день меня проверяли в реанимации, чтобы, не дай Бог, не было ухудшений, контролировали», — рассказала корреспонденту НГС Кристина Приходько, отметив, что раньше болезнь никак не проявлялась. 


Пациентка провела в реанимации два месяца — врачам удалось довести беременность Кристины до 35-й недели, на этом сроке роженице сделали кесарево сечение. По словам девушки, она увидела сына Гордея только спустя 10 дней после родов, за мальчиком присматривал её муж.


Девушка перенесла инсульт во время беременности
Девушка перенесла инсульт во время беременности


В больнице паре посоветовали обратиться в новосибирскую клинику Мешалкина. Как пояснил врач-нейрохирург клиники Тимур Шаяхметов, в алма-атинском стационаре Кристине Приходько сделали МРТ — снимки показали, что у пациентки артериовенозная мальформация (АВМ) сосудов головного мозга, то есть клубок спутанных сосудов.


«Она проявляется либо наличием судорожного синдрома, эпилепсии, либо кровоизлиянием. (М.М.: Могла ли беременность спровоцировать болезнь?) Здесь масса причин, но как один из факторов — подъём артериального давления», — объяснил Тимур Шаяхметов.


Кристина говорит, что не расстраивается из-за волос — их можно отрастить заново
Кристина говорит, что не расстраивается из-за волос — их можно отрастить заново


В первый раз Кристина с мужем оказались в клинике Мешалкина в ноябре 2017 года — пациентка призналась, что не могла тянуть, хотя поездку переносить было тяжело.


«Риски повторного разрыва были, и мне было страшно просто — я не знала, проснусь я завтра или не проснусь. 


Головокружение было, гематома была еще в левой теменной доле — будто что-то стучало в голове», — рассказала девушка.


По словам врача-нейрохирурга, первый разрыв АВМ спровоцировал инсульт, а повторный разрыв мог и вовсе привести к инвалидности или действительно закончиться смертью.


Операциями руководил нейрохирург клиники Кирилл Орлов
Операциями руководил нейрохирург клиники Кирилл Орлов


Хирургическое лечение проводили в два этапа — в ноябре и в апреле, операцию провёл руководитель Центра ангионеврологии и нейрохирургии клиники Кирилл Орлов. Через бедренную артерию врачи добрались до сосудов головного мозга — дальше ввели специальный эмболизат и таким образом нейтрализовали узел спутанных сосудов.


«После этого мне стало полегче, головные боли, головокружение исчезло», — отметила Кристина Приходько. Её выписали во вторник, 24 апреля, — девушка с мужем уже уехала домой. 


Ранее команда новосибирских врачей из горбольницы № 1 рассказала о спасении беременной сибирячки, пережившей инсульт. Она месяц пробыла в коме. Врачи признавались: сначала прогноз был неутешительный, но они смогли сохранить жизнь и матери, и ребёнку.

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