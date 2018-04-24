В Новосибирске объявили поиск трёх подростков

В Новосибирске волонтёры объявили в розыск сразу трёх подростков, последний раз их видели в Калининском районе города.





Одна из девочек пропала ещё в январе, рассказали в народной дружине «Феникс». 16-летняя Анна Зюбанова исчезла 18 января. Последний раз её видели по адресу Курчатова, 3/1.





Её рост 167–170 см, у неё среднее телосложение, голубые глаза и тёмные волнистые волосы. Она была одета в чёрную кофту, куртку и брюки, на ней также были кроссовки и тёмно-синий шарф.





Анна Зюбанова пропала в январе





Также на Курчатова, 3/1 последний раз видели 14-летнего Евгения Мальцева. Он исчез 19 марта.





Рост подростка 176 см, у него крупное телосложение, тёмные волосы и карие глаза. На нём были чёрные куртка, трико и кроссовки и камуфлированная олимпийка.





Евгений потерялся в марте





Кроме того, в марте пропала 16-летняя Светлана Полевских, её последний раз видели на Рассветной, 10/2.





Её рост 176 см, у неё крупное телосложение, прямые длинные тёмные волосы. На ней была белая толстовка, голубые джинсы и коричневые угги.





Светлана пропала в середине марта, 16-го числа





В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили, что дети официально находятся в розыске.





Тех, кто что-либо знает о подростках, просят обращаться по телефону 112 или по номеру волонтёров +7-952-945-87-11.





В октябре прошлого года НГС публиковал подробную инструкцию о том, что делать, если пропал близкий человек.