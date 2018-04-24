Дыра на четверть метра: посреди дороги в Октябрьском районе появилась рекордная яма

Водители две недели жалуются в мэрию
Водители две недели жалуются в мэрию

На перекрёстке улиц Лениградской и Автогенной в Октябрьском районе Новосибирска появилась рекордная яма — её глубина составляет 25 см.


Фотографию ямы в редакцию прислал читатель НГС. Ранее пользователи сервиса «Мой Новосибирск» оставили на дорожное покрытие в этом месте четыре жалобы начиная с 11 апреля.


«Яму никак не объехать. Если я выезжаю с улицы Автогенной на Ленинградскую, только по встречной её можно объехать», — рассказал читатель НГС Дмитрий.


Яма в этом месте появилась после схода снега. По словам очевидца, глубина ямы с одного из краёв составляет около 25 сантиметров, а несколько дней назад добровольцы подсыпали яму щебнем.


Щебень не решил проблему
Щебень не решил проблему


Раньше яма была ещё глубже и заполнена водой. Этого достаточно, чтобы сломать бампер при низком клиренсе, отметил очевидец. Но сотрудники соседних автокомплекса «Авто-держава» и магазина автозапчастей не смогли вспомнить обращений по поводу этой ямы.


Специалист главного управления благоустройства и озеленения мэрии Владимир Миллер прокомментировал жалобы на карте «Мой Новосибирск»: яма включена в план работ, устранить её планируется к 15 июня. Корреспондент НГС также направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.


Вчера грузовик порвал трос, пока вытаскивал Nissan и Hyundai из ямы у детского сада на улице Охотской. Машины увязли так глубоко, что их салоны затопило грязью.

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