Дыра на четверть метра: посреди дороги в Октябрьском районе появилась рекордная яма

Водители две недели жалуются в мэрию

На перекрёстке улиц Лениградской и Автогенной в Октябрьском районе Новосибирска появилась рекордная яма — её глубина составляет 25 см.





Фотографию ямы в редакцию прислал читатель НГС. Ранее пользователи сервиса «Мой Новосибирск» оставили на дорожное покрытие в этом месте четыре жалобы начиная с 11 апреля.







«Яму никак не объехать. Если я выезжаю с улицы Автогенной на Ленинградскую, только по встречной её можно объехать», — рассказал читатель НГС Дмитрий.





Яма в этом месте появилась после схода снега. По словам очевидца, глубина ямы с одного из краёв составляет около 25 сантиметров, а несколько дней назад добровольцы подсыпали яму щебнем.





Щебень не решил проблему





Раньше яма была ещё глубже и заполнена водой. Этого достаточно, чтобы сломать бампер при низком клиренсе, отметил очевидец. Но сотрудники соседних автокомплекса «Авто-держава» и магазина автозапчастей не смогли вспомнить обращений по поводу этой ямы.







Специалист главного управления благоустройства и озеленения мэрии Владимир Миллер прокомментировал жалобы на карте «Мой Новосибирск»: яма включена в план работ, устранить её планируется к 15 июня. Корреспондент НГС также направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.





Вчера грузовик порвал трос, пока вытаскивал Nissan и Hyundai из ямы у детского сада на улице Охотской. Машины увязли так глубоко, что их салоны затопило грязью.

