Танцовщица из Новосибирска исполнила откровенный танец в клипе с Иваном Охлобыстиным
Танцовщица из Новосибирска Елена Костина снялась в клипе к предстоящему Кубку европейских чемпионов по регби-7. На съёмки клипа её пригласила участница телепроекта «Танцы» на ТНТ Екатерина Мельникова.
«Она моя близкая подруга и коллега. Катерина позвала самых способных девчонок, которые могут взять хореографию, которую мы поставили буквально за час. Треки постоянно менялись, и мы точно не знали, под что именно будем танцевать», — рассказала Костина корреспонденту НГС. Танцовщица опубликовала клип в своём профиле в Instagram.
По сюжету клипа девушки в откровенных костюмах устроили баттл с парнями из команды по регби. Танцовщицы исполнили тверк, а регбисты — хаку. Этот ритуальный танец появился у новозеландского народа маори, а сейчас часто исполняется спортсменами перед матчами по регби. Роль судьи в клипе исполнил актёр Иван Охлобыстин — он стал лицом Кубка в этом году.
Съёмки проходили в крытом павильоне в Москве, в записи участвовали семь девушек-танцовщиц и семь регбистов из Санкт-Петербурга.
«Мы были частично осведомлены. Знали, что у нас будет противостояние: тверк и регби. Хака отлично вписался в концепт, было очень смешно смотреть со стороны, как это всё снималось. Начали в десять утра и закончили в три дня, а на площадке мы должны были быть уже в восемь часов, встали в пять, ребята вообще сразу с поезда», — поделилась Елена Костина.
Новосибирские музыканты Лена Волкова и Дмитрий Дым выпустили клип об отношениях на основе реальных событий — видео опубликовано на YouTube-канале исполнителей.
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Алёна Золотухина
Фото и видео предоставлены Еленой Костиной