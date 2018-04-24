Лучше объехать: власти объявили о ремонте дороги на перекрёстке в центре Новосибирска

Работы продлятся до 8 мая
Работы продлятся до 8 мая

Новосибирские коммунальщики приступают к работам по благоустройству на перекрёстке улиц Семьи Шамшиных и Ядринцевской. 


Из-за ремонтных работ теплоэнергетики сузят дорогу на пять метров.


«С 25 апреля по 8 мая будет произведено сужение проезжей части на пять метров в районе перекрёстка улицы Семьи Шамшиных и улицы Ядринцевской», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что проезд сужают для ремонтных работ, которые запланировали специалисты «Тепловых сетей». Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.


Схема сужения дороги
Схема сужения дороги


Ранее стало известно, что из-за ремонтных работ на улице Бориса Богаткова выкопают яму и перенесут остановку

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