Новосибирцев предупредили о сильных ливнях с грозами

25 апреля в Новосибирске порывы ветра будут до 19 м/с

Новосибирские синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде, которая придёт в город 25 апреля.





«В городе неблагоприятный прогноз — ночью без осадков, утром и днём дождь, местами гроза, дождь критерий умеренного.





Ничего опасного нет, но дождь будет интенсивный. Ветер ночью 5–10 м/с, днём 9–14, местами порывы до 19 м/с, юго-восточный с переходом на западный.





Температура 8–10 градусов ночью, днём 13–15 градусов», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





По области синоптики сделали предупреждение об опасной погоде. «По области мы ждём дожди местами сильные и ветер до 22 м/с», — добавила Виноградова.





Специалисты департамента по ЧС и мобилизационной работе мэрии напоминают, что при чрезвычайных ситуациях нужно обращаться по телефону 051.





Жителей региона сегодня также оповестило МЧС





А накануне НГС рассказывал о прогнозе на майские праздники, почитать его можно здесь.