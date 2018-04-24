На улице Бориса Богаткова выкопают яму и перенесут остановку

Аварийные работы займут четыре дня

Новосибирские теплоэнергетики приступают к аварийным работам на Бориса Богаткова — из-за этого улицу сузят в двух местах, а остановку «Улица Воинская» перенесут.







«С 25 по 28 апреля будет произведено сужение проезжей части на двух участках на улице Бориса Богаткова: на семь метров в районе здания № 150 , на семь метров в середине проезжей части в районе здания № 156 », — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что проезд сужают для аварийных работ, которые запланировали специалисты «Тепловых сетей». Также на это время придётся перенести остановку «Улица Воинская», которая расположена с нечётной стороны улицы Бориса Богаткова. Её передвинут в сторону станции метро «Золотая Нива».





Остановка сдвинется на 70 метров





Ранее на «Речном вокзале» перенесли несколько остановок общественного транспорта, чтобы не мешать строительству надземного пешеходного перехода.