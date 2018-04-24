На улице Бориса Богаткова выкопают яму и перенесут остановку

Аварийные работы займут четыре дня
Аварийные работы займут четыре дня

Новосибирские теплоэнергетики приступают к аварийным работам на Бориса Богаткова — из-за этого улицу сузят в двух местах, а остановку «Улица Воинская» перенесут.


«С 25 по 28 апреля будет произведено сужение проезжей части на двух участках на улице Бориса Богаткова: на семь метров в районе здания № 150, на семь метров в середине проезжей части в районе здания № 156», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что проезд сужают для аварийных работ, которые запланировали специалисты «Тепловых сетей». Также на это время придётся перенести остановку «Улица Воинская», которая расположена с нечётной стороны улицы Бориса Богаткова. Её передвинут в сторону станции метро «Золотая Нива».


Остановка сдвинется на 70 метров
Остановка сдвинется на 70 метров


Ранее на «Речном вокзале» перенесли несколько остановок общественного транспорта, чтобы не мешать строительству надземного пешеходного перехода. 

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