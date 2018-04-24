В Новосибирске распустились красные цветы необычной формы

Кремену гибридную обнаружили во дворах между Путевой и Планировочной
Кремену гибридную обнаружили во дворах между Путевой и Планировочной

В Новосибирске зацвела кремена гибридная — цветы, растущие преимущественно в Европе и в России чаще называемые белокопытником, заметили в Ленинском районе.


«Я шла с электрички и случайно увидела это растение. Для меня это было удивление, даже для биолога, что кто-то сюда его притащил и во дворе оно растёт», — рассказала корреспонденту НГС биолог Людмила Проскурняк. Лужайка с цветами располагается во дворе около улиц Путевой и Планировочной.


Она определила, что увидела соцветие, которое входит в семейство сложноцветных. А затем выяснила, что это кремена гибридная.


В последнее время в Новосибирске можно было заметить и другие распустившиеся цветы — например медуницу, одуванчики, крокус

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