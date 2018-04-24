Три сотни армян собрались в Первомайском сквере

Митинги, посвящённые Дню памяти жертв геноцида армян, проводят по всему миру каждый год 24 апреля
Митинги, посвящённые Дню памяти жертв геноцида армян, проводят по всему миру каждый год 24 апреля

В Первомайском сквере Новосибирска прошёл митинг, посвящённый памяти жертв геноцида армян. Его участники пришли с символом этого события — фиолетовой незабудкой.


На мероприятие, по оценкам организаторов, собралось около 300 человек. 


«Наш митинг посвящён геноциду армян в Османской империи. Уже в 103-й раз армянский народ отмечает эту трагическую дату. <...> Турецкое руководство до сих пор не может и не хочет признать. Хотя более 25 стран мира уже приняли это, в том числе США — из 50 штатов 48 приняли этот геноцид. Со злом надо бороться. Должна восторжествовать справедливость во благо людей. Эти митинги проводятся сейчас каждый год по всему земному шару», — рассказал корреспонденту НГС Айказ Оганесян, заместитель председателя правления национально-культурной автономии армян Новосибирской области.


На митинг, по оценке организаторов, пришли около 300 человек
На митинг, по оценке организаторов, пришли около 300 человек


На митинге выступили представители армянской диаспоры в Новосибирске. У многих на груди была фиолетовая незабудка — эмблема 100-летней годовщины со дня начала геноцида армян.


Фиолетовая незабудка — эмблема годовщины дня начала геноцида 
Фиолетовая незабудка — эмблема годовщины дня начала геноцида 


Почтить память жертв геноцида пришёл мэр Новосибирска Анатолий Локоть — он возложил гвоздики к хачкару недалеко от фонтана в Первомайском сквере. «Я не мог сегодня не прийти сюда, чтобы отдать дань уважения седой земле с богатой историей, богатой культурой, богатой своим прекрасным трудолюбивым народом, дань уважения к своим друзьям, которые живут и трудятся здесь вместе с нами на нашей сибирской земле. Она, может быть, по климату не столь благодатна, как Армения, но здесь особое отношение, дружелюбие, взаимопомощь, поддержки друг друга, она интернациональна по своему духу. Все мы сибиряки, все мы граждане великой России», — заявил он. 


Анатолий Локоть возложил к хачкару букет алых гвоздик
Анатолий Локоть возложил к хачкару букет алых гвоздик


Новосибирцы часто выходят на митинги. В конце прошлой недели они собирались на акцию против депутата Госдумы Леонида Слуцкого, пикет устроили и обманутые дольщики.

Прочтений: 10485
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (59)59
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено