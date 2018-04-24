Три сотни армян собрались в Первомайском сквере

Митинги, посвящённые Дню памяти жертв геноцида армян, проводят по всему миру каждый год 24 апреля

В Первомайском сквере Новосибирска прошёл митинг, посвящённый памяти жертв геноцида армян. Его участники пришли с символом этого события — фиолетовой незабудкой.







На мероприятие, по оценкам организаторов, собралось около 300 человек.





«Наш митинг посвящён геноциду армян в Османской империи. Уже в 103-й раз армянский народ отмечает эту трагическую дату. <...> Турецкое руководство до сих пор не может и не хочет признать. Хотя более 25 стран мира уже приняли это, в том числе США — из 50 штатов 48 приняли этот геноцид. Со злом надо бороться. Должна восторжествовать справедливость во благо людей. Эти митинги проводятся сейчас каждый год по всему земному шару», — рассказал корреспонденту НГС Айказ Оганесян, заместитель председателя правления национально-культурной автономии армян Новосибирской области.





На митинг, по оценке организаторов, пришли около 300 человек





На митинге выступили представители армянской диаспоры в Новосибирске. У многих на груди была фиолетовая незабудка — эмблема 100-летней годовщины со дня начала геноцида армян.





Фиолетовая незабудка — эмблема годовщины дня начала геноцида





Почтить память жертв геноцида пришёл мэр Новосибирска Анатолий Локоть — он возложил гвоздики к хачкару недалеко от фонтана в Первомайском сквере. «Я не мог сегодня не прийти сюда, чтобы отдать дань уважения седой земле с богатой историей, богатой культурой, богатой своим прекрасным трудолюбивым народом, дань уважения к своим друзьям, которые живут и трудятся здесь вместе с нами на нашей сибирской земле. Она, может быть, по климату не столь благодатна, как Армения, но здесь особое отношение, дружелюбие, взаимопомощь, поддержки друг друга, она интернациональна по своему духу. Все мы сибиряки, все мы граждане великой России», — заявил он.





Анатолий Локоть возложил к хачкару букет алых гвоздик





Новосибирцы часто выходят на митинги. В конце прошлой недели они собирались на акцию против депутата Госдумы Леонида Слуцкого, пикет устроили и обманутые дольщики.