Под Новосибирском начали гнездиться лебеди

Лебеди живут парами — и самец, и самка воспитывают птенцов

Окрестности Новосибирска заполонили вернувшиеся с юга лебеди — птицы уже разбились на пары и готовятся к высиживанию птенцов.







«Первые лебеди прилетели еще в середине апреля <…>. Лебеди прилетели с первыми проталинами. Обитают, как правило, на Обском водохранилище. <…> Лебеди уже поселились вблизи к местам гнездования, кормятся на временных водоемах, так как многие озёра только начали оттаивать. Уже строят гнёзда, в тростниках у берега. Самки откладывают по 5–6 яиц. Живут лебеди парами — и самец, и самка участвуют в воспитании потомства», — рассказал НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.





Самки лебедей откладывают по 5-6 яиц





По словам орнитолога, помимо лебедей в Новосибирскую область вернулись и другие птицы, а в скором времени в город прилетят и ласточки.





«После вскрытия рек волна миграции усилилась, уже вернулись почти все виды водоплавающих птиц: только уток больше 20 видов. Иногда бывает такое, что 29 апреля уже можно увидеть городских ласточек в Новосибирске. Вполне возможно, что городские ласточки где-то могли быть встречены <…>. Ледоход на реках прошёл и они свободны от снега, но ласточки кормятся летающими насекомыми, которых сейчас не видно. Потепление проходит восточнее, но может такое быть, что ласточки прилетели. Но деревенская ласточка обычно прилетает 7 мая», — рассказал Алексей Яновский.





Перелётные птицы продолжают возвращаться в Новосибирск из мест зимовки — в начале апреля прилетели скворцы и белошапочные овсянки.

