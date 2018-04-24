Грузовик въехал в две легковушки на светофоре на Бердском шоссе: собралась большая пробка
Днём 24 апреля на Бердском шоссе столкнулись КАМАЗ, Suzuki и «Лада» — водитель грузовика хотел проскочить между легковушками.
Авария случилась около 11:20 недалеко от остановки «Посёлок Геологов».
«КАМАЗ, Suzuki и "Лада" двигались по Бердскому шоссе со стороны Бердска в направлении Академгородка. LADA остановилась на запрещающий сигнал светофора, Suzuki тоже остановился, а водитель КАМАЗа решил протиснуться между Suzuki и поребриком, но зацепил обе машины. Со слов водителей "Лады" и "Сузуки", у грузовика была большая скорость. Скорее всего, водитель понял, что не успеет затормозить и решил проскочить», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. На месте аварии работаю сотрудники ГИБДД.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, из-за аварии на Бердском шоссе со стороны Бердска в сторону Академгородка образовалась глухая пробка. Скорость движения автомобилей на этом участке дороги не превышает 5 км/ч.
Вчера утром на автодороге Р-256 под Новосибирском столкнулись рейсовый автобус и грузовой Nissan — после столкновения грузовик перевернулся.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus (1, 2), скриншот yandex.ru/maps (3)