Грузовик въехал в две легковушки на светофоре на Бердском шоссе: собралась большая пробка

Из-за аварии образовалась глухая пробка
Из-за аварии образовалась глухая пробка

Днём 24 апреля на Бердском шоссе столкнулись КАМАЗ, Suzuki и «Лада» — водитель грузовика хотел проскочить между легковушками.


Авария случилась около 11:20 недалеко от остановки «Посёлок Геологов».


«КАМАЗ, Suzuki и "Лада" двигались по Бердскому шоссе со стороны Бердска в направлении Академгородка. LADA остановилась на запрещающий сигнал светофора, Suzuki тоже остановился, а водитель КАМАЗа решил протиснуться между Suzuki и поребриком, но зацепил обе машины. Со слов водителей "Лады" и "Сузуки", у грузовика была большая скорость. Скорее всего, водитель понял, что не успеет затормозить и решил проскочить», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».


На месте аварии работают сотрудники ГИБДД
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД


По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. На месте аварии работаю сотрудники ГИБДД.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, из-за аварии на Бердском шоссе со стороны Бердска в сторону Академгородка образовалась глухая пробка. Скорость движения автомобилей на этом участке дороги не превышает 5 км/ч.


Грузовик въехал в две легковушки на светофоре на Бердском шоссе: собралась большая пробка


Вчера утром на автодороге Р-256 под Новосибирском столкнулись рейсовый автобус и грузовой Nissan — после столкновения грузовик перевернулся.

Прочтений: 2404
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено