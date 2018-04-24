Сотки даром: земля в Новосибирске подешевела на треть

Пустыри в городе упали в цене
Пустыри в городе упали в цене

Цены на землю в Новосибирске упали на 32% — к такому выводу пришли аналитики N1.RU, сравнив данные предложений земли 2017-го и 2018 года.


Средняя цена участка в городе снизилась с 2 миллионов до 1,38 миллиона рублей. Значительно меньше подешевела земля в области — всего на 6%, с 970 до 910 тысяч рублей за участок. Средняя стоимость сотки земли варьируется от 60,6 тысячи рублей в Новосибирской области до 102 тысяч рублей в городе.


При этом число вариантов за год также сократилось — на 11%, до 2567 объявлений. По наблюдениям руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, число привлекательных предложений снижается ежегодно.


«Значительное снижение средних цен на территории города, возможно, связано с тем, что ликвидной земли сейчас просто нет в продаже», — добавила она.


Площадь участков в продаже составляет 20 и 13 соток соответственно. Самый большой и дорогой участок сегодня продают за 185 миллионов рублей — это огромная территория в 222,4 га в Мошковском районе, в 1,5 км от Северного объезда и поблизости от планируемого Восточного обхода. При этом продавец указывает, что участок можно перевести в земли поселений, что уже утверждено генпланом развития этого района.


Ранее НГС рассказывал о готовности новосибирского бизнесмена раздавать участки даром — заплатить придётся только за коммуникации.

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