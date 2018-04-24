Власти предложили убрать один маршрут троллейбуса с площади Калинина

Троллейбус № 36 предлагают пустить по новому маршруту

24 апреля на сайте новосибирского Центра управления городским автоэлектротранспортом запустили опрос горожан по вопросу изменения схемы движения троллейбуса № 36 — новый маршрут исключает движение до площади Калинина.







«Предлагается изменить схему троллейбусного маршрута № 36 "ул. Лазурная" — "М. «Заельцовская»" до остановочного пункта "М. «Речной вокзал»", организовав движение по Красному проспекту и ул. Большевистская», — сообщается на сайте ЦУГАЭТ.





По действующей схеме троллейбус № 36 ходит от площади Калинина через улицу Фрунзе до Лазурной, по новой — троллейбус будет отправляться от остановки «Метро "Речной вокзал"», дальше поворачивать на улицу Фрунзе в сторону Лазурной. Таким образом, троллейбус не будет ходить по участку: «Площадь Калинина» — «Дом быта», а маршрут будет не «Метро "Заельцовская"» — «Лазурная», а «Метро "Речной вокзал"» — «Лазурная».







Схема изменения маршрута



