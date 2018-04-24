Власти предложили убрать один маршрут троллейбуса с площади Калинина
24 апреля на сайте новосибирского Центра управления городским автоэлектротранспортом запустили опрос горожан по вопросу изменения схемы движения троллейбуса
«Предлагается изменить схему троллейбусного маршрута
По действующей схеме троллейбус
С октября прошлого года троллейбус
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой из архива НГС (1), схема nskgortrans.ru (2)