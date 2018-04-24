Автоинспекторы с секретным прибором поймали Nissan, владелец которого оказался должен 9 миллионов

Операция «Дебитор» проходит недалеко от перекрёстка Дачного и 1-го Мочищенского шоссе
Операция «Дебитор» проходит недалеко от перекрёстка Дачного и 1-го Мочищенского шоссе

Сегодня, 24 апреля, автоинспекторы и судебные приставы устроили операцию «Дебитор» в Заельцовском районе Новосибирска: среди проезжающих водителей ищут должников, в том числе забывших заплатить штрафы за нарушения ПДД.


Ловить должников помогает секретный прибор.


«Он <…> работает в тестовом режиме: выявляет из потока транспортных средств [машины] неплательщиков», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


По его словам, операция «Дебитор» проходит с 9:00 до 14:00 возле старого поста ГИБДД недалеко от перекрёстка 1-го Мочищенского и Дачного шоссе. Пока приставам и сотрудникам автоинспекции удалось поймать около тридцати должников.


«Самое максимальное, что выявлено, это автомобиль Nissan Patrol, на котором числится <…> около 9 миллионов [рублей] задолженности. Автомобиль задержан судебными приставами», — добавил Владислав Савченков.


Ловить должников среди водителей помогает специальный прибор
Ловить должников среди водителей помогает специальный прибор


Операция продлится до 14:00
Операция продлится до 14:00


Прибор, помогающий обнаружить должников среди владельцев машин, уже не в первый раз используют при проведении операции «Дебитор». Ранее в городской автоинспекции поясняли, что этот прибор фотографирует номера машин. Информация поступает в систему, которая определяет, есть ли долги у владельца авто. После этого машину останавливают инспекторы ГИБДД и по базам проверяют, действительно ли за рулём сидит должник.

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