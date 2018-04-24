Четыре автомобиля собрались в «паровозик» на Вокзальной магистрали

Замыкала «паровозик» «Тойота Харриер»

Утром 24 апреля в центре Новосибирска собрался «паровозик» из 4 машин. ДТП случилось на Вокзальной магистрали.







«Последняя машина "Тойота Харриер". То ли у человека что-то заклинило с педалью, то ли что, он долгое время жал газ (у него горела резина) — и толкал эту колонну вперёд», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Сергей Бессонов.





Авария произошла около 11:00, к 12:00 машины оттащили к обочине.









В феврале НГС рассказывал о другом «паровозике» из 4 машин — тогда автомобили столкнулись на Немировича-Данченко.