Видео: новосибирские военные приехали на учения на новых броневиках

Партию новых броневиков «Тайфун-К» новосибирские спецназовцы получили в начале апреля
Партию новых броневиков «Тайфун-К» новосибирские спецназовцы получили в начале апреля

Во время учений на полигоне «Шилово» в Новосибирской области подразделения спецназа впервые испытали новые бронеавтомобили «Тайфун-К».


«По замыслу учений, группа спецназа в составе двух автомобилей "Тигр" и бронеавтомобиля "Тайфун-К" <…> попала в засаду, устроенную диверсионной группой. Прикрывая выход десантной группы, второй "Тигр" корпусом закрыл от огня противника выход десантной группы из "Тайфуна-К", одновременно ведя огневую поддержку», — описали учения в пресс-службе Центрального военного округа.


После того как спецназовцы отбились от условного противника, они эвакуировали «пострадавших» и оказали им первую помощь.


Военные обстреляли условного противника
Военные обстреляли условного противника


После отражения нападения спецназовцы позаботились о «раненых»
После отражения нападения спецназовцы позаботились о «раненых»



Партию бронеавтомобилей «Тайфун-К» отряды спецназа, дислоцированные в Новосибирской области, получили в начале апреля. Всего новосибирским спецназовцам досталось восемь новых броневиков.

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