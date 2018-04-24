Видео: новосибирские военные приехали на учения на новых броневиках
Во время учений на полигоне «Шилово» в Новосибирской области подразделения спецназа впервые испытали новые бронеавтомобили «Тайфун-К».
«По замыслу учений, группа спецназа в составе двух автомобилей "Тигр" и бронеавтомобиля "Тайфун-К" <…> попала в засаду, устроенную диверсионной группой. Прикрывая выход десантной группы, второй "Тигр" корпусом закрыл от огня противника выход десантной группы из "Тайфуна-К", одновременно ведя огневую поддержку», — описали учения в пресс-службе Центрального военного округа.
После того как спецназовцы отбились от условного противника, они эвакуировали «пострадавших» и оказали им первую помощь.
Партию бронеавтомобилей «Тайфун-К» отряды спецназа, дислоцированные в Новосибирской области, получили в начале апреля. Всего новосибирским спецназовцам досталось восемь новых броневиков.
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Ольга Хмелевская
Скриншоты видео
Видео предоставлено пресс-службой Центрального военного округа