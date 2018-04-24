Увязли, как в болоте: грузовик порвал трос, пока вытаскивал машины из ямы у детского сада

Непроходимая яма с лужей появилась на улице Охотской
Непроходимая яма с лужей появилась на улице Охотской

Возле детского сада № 60 «Сибирский лучик» на улице Охотской в Заельцовском районе Новосибирска появилась глубокая вязкая яма — накануне грузовик не смог вытащить из неё два автомобиля.


«К садику пройти пешком почти нереально. Я туда пешком вообще не хожу, есть люди, которым туда приходится пешком ходить — там просто по колено грязь», —  рассказала корреспонденту НГС мать одного из воспитанников детского сада. 


Вчера яма оказалась непроходимой и для машин — в ней застряли Nissan и Hyundai.


«Ездим мы туда (в сад. — Прим. ред.) уже четвёртый год. Дорога всегда там была не очень», — объяснила владелица застрявшего Hyundai Полина Воропаева. Она отметила, что в прошлом году яму уже засыпали щебнем. В этом месте, по её словам, идут подземные воды, но в пятницу яма была ещё  не такой большой. Сотрудники детского сада на выходных видели, что по дороге проехалось много грузовиков.


Вчера, когда Полина подъезжала к саду, в яме уже застрял «Ниссан». «Я думаю, я с левой стороны точно проеду, потому что ничего не предвещало. Когда я въехала только, там грязь оказалось под низом. Дорогу настолько разбили — грязь, как в болоте, меня туда всосало. Машина легла, получается, на поддон полностью, на днище. Вытащить очень долго не могли», — описала ситуацию девушка.


Сначала машины пытался вытащить небольшой грузовик.


«Тащили-тащили, рвали тросы. Девушку, которая на "Ниссане" была — там несколько тросов порвали. У меня свой был трос, его тоже порвали. Потом тоже соединяли, пытались вытащить, не смогли никак», — отметила Полина Воропаева.


После этого на помощь приехал ещё один автомобиль: с помощью лебёдки он вытянул Hyundai. Когда Полина уехала, «Ниссан» оставался в яме.


«Вчера после этого инцидента яму засыпали, с одной стороны машину высыпали крупного щебня. С другой стороны поставили палочки и натянули ленточку, красную с белыми полосочками», — добавила Полина.


НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать проезд у «Сибирского лучика».


Яма появилась рядом с садиком № 60 «Сибирский лучик»
Яма появилась рядом с садиком № 60 «Сибирский лучик»


Под воду в этой луже уходят сразу по два автомобиля
Под воду в этой луже уходят сразу по два автомобиля


Очевидцы сравнивают яму, в которой застряли автомобили, с болотом
Очевидцы сравнивают яму, в которой застряли автомобили, с болотом


Вчера НГС рассказывал о том, что в центре города тоже потребовался трос, чтобы вытащить автомобиль из ямы — «Рено» увяз в яме на перекрёстке Ленина и Советской.

Прочтений: 7848
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (94)94
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено