Увязли, как в болоте: грузовик порвал трос, пока вытаскивал машины из ямы у детского сада

Непроходимая яма с лужей появилась на улице Охотской

Возле детского сада № 60 «Сибирский лучик» на улице Охотской в Заельцовском районе Новосибирска появилась глубокая вязкая яма — накануне грузовик не смог вытащить из неё два автомобиля.





«К садику пройти пешком почти нереально. Я туда пешком вообще не хожу, есть люди, которым туда приходится пешком ходить — там просто по колено грязь», — рассказала корреспонденту НГС мать одного из воспитанников детского сада.





Вчера яма оказалась непроходимой и для машин — в ней застряли Nissan и Hyundai.





«Ездим мы туда (в сад. — Прим. ред.) уже четвёртый год. Дорога всегда там была не очень», — объяснила владелица застрявшего Hyundai Полина Воропаева. Она отметила, что в прошлом году яму уже засыпали щебнем. В этом месте, по её словам, идут подземные воды, но в пятницу яма была ещё не такой большой. Сотрудники детского сада на выходных видели, что по дороге проехалось много грузовиков.





Вчера, когда Полина подъезжала к саду, в яме уже застрял «Ниссан». «Я думаю, я с левой стороны точно проеду, потому что ничего не предвещало. Когда я въехала только, там грязь оказалось под низом. Дорогу настолько разбили — грязь, как в болоте, меня туда всосало. Машина легла, получается, на поддон полностью, на днище. Вытащить очень долго не могли», — описала ситуацию девушка.





Сначала машины пытался вытащить небольшой грузовик.





«Тащили-тащили, рвали тросы. Девушку, которая на "Ниссане" была — там несколько тросов порвали. У меня свой был трос, его тоже порвали. Потом тоже соединяли, пытались вытащить, не смогли никак», — отметила Полина Воропаева.





После этого на помощь приехал ещё один автомобиль: с помощью лебёдки он вытянул Hyundai. Когда Полина уехала, «Ниссан» оставался в яме.





«Вчера после этого инцидента яму засыпали, с одной стороны машину высыпали крупного щебня. С другой стороны поставили палочки и натянули ленточку, красную с белыми полосочками», — добавила Полина.





НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать проезд у «Сибирского лучика».





Яма появилась рядом с садиком № 60 «Сибирский лучик»





Под воду в этой луже уходят сразу по два автомобиля





Очевидцы сравнивают яму, в которой застряли автомобили, с болотом





Вчера НГС рассказывал о том, что в центре города тоже потребовался трос, чтобы вытащить автомобиль из ямы — «Рено» увяз в яме на перекрёстке Ленина и Советской.