Лапшичная Дениса Иванова проиграла «Колбасному цеху» в конкурсе лучших ресторанов России
Вечером 23 апреля в Москве были названы победители ежегодной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» — второе место заняло столичное заведение новосибирского ресторатора Дениса Иванова «Рамен. Изакая [ku:]».
Заведение «Рамен. Изакая [ku:]» открыто в прошлом году на первом этаже гостиницы «Азимут Смоленская». Авторами концепции стали Денис Иванов и его супруга Чизуко Сирахама. Заведение является комбинацией японской лапшичной и традиционного бара с закусками изакая.
Соперниками Иванова стали 10 заведений, в том числе шесть из Москвы, по одному — из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ялты и Петропавловска-Камчатского. Победителем в этом году в результате назван «Колбасный цех», соавтором которого стал известный столичный ресторатор Аркадий Новиков. Третье место занял ресторан из Ялты «Доктор виски».
Премия «Пальмовая ветвь» за лучшую ресторанную концепцию учреждена международной организацией Leaders Club International в 1993 году. В России «Пальмовая ветвь» вручается с 2006 года. Среди номинантов, как правило, доминируют заведения Москвы и Санкт-Петербурга, однако победителями уже не раз становились и рестораторы из регионов.
В этом году Денис Иванов впервые участвовал в конкурсе со своим столичным проектом. Однако ранее его компания уже дважды получала «Золотую пальмовую ветвь» — в 2009-м за «Beerman&Пельмени», в 2016 году — за «#СИБИРЬСИБИРЬ». В прошлом году серебряную «Ветвь» присудили бару «Жан Хуан Лу» Иванова. Ещё одно золото в 2011 году досталось заведению PuppenHaus новосибирского ресторатора Владимира Бурковского.
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Стас Соколов
Фото автора (1, 3), instagram.com/ku_moscow/ (2)