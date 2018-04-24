Новосибирские электрички поменяют расписание из-за ремонта путей

Ремонт путей уже не первый раз в этом сезоне вносит коррективы в расписание электричек
Ремонт путей уже не первый раз в этом сезоне вносит коррективы в расписание электричек

Расписание 32 пригородных поездов в Новосибирской области изменится из-за ремонта железнодорожных путей.


Изменения в расписании продлятся с 28 апреля по 19 мая. В это время железнодорожники будут ремонтировать пути на перегоне Сокур — Мошково и Кокошино – Чулымская.


«Изменения времени прибытия и отправления поездов со станций по маршруту следования составит от 1 минуты до 1 часа 39 минут в зависимости от направления», — сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».


На Восточном направлении временно изменится расписание 23 электропоездов. 


В частности, 28, 29, 30 апреля, 3, 4 мая электропоезд № 6426 Новосибирск-Главный – Болотная будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 20:22 (на 46 минут раньше), а прибывать на станцию Болотная в 22:51 (на 41 минуту раньше).


С 28 апреля по 4 мая пригородный электропоезд № 6419 Ояш – Новосибирск будет отправляться со станции Ояш в 20:29 (на 48 минут позже), а прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 22:10 (на 50 минут позже).


На Западном направлении поменяется расписание девяти электропоездов. 


Например, с 1 по 7 мая электропоезд № 6309 Новосибирск – Каргат будет отправляться в 10:31 (на 59 минут позже), а приходить на станцию Каргат в 13:33 (на 1 час 1 минуту позже). 


1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 19 мая электропоезд № 6353 Новосибирск – Коченево будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 9:32 (на 53 минуты раньше), а прибывать на станцию Коченево в 10:44 (на 53 минуты раньше).


Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8(383) 229–25–67.


Железнодорожники уже не первый раз в этом сезоне корректируют расписание электричек из-за ремонта путей. Ранее из-за работ на перегоне Сокур — Мошково изменилось расписание 23 электропоездов.

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