Новосибирские электрички поменяют расписание из-за ремонта путей
Расписание 32 пригородных поездов в Новосибирской области изменится из-за ремонта железнодорожных путей.
Изменения в расписании продлятся с 28 апреля по 19 мая. В это время железнодорожники будут ремонтировать пути на перегоне Сокур — Мошково и Кокошино – Чулымская.
«Изменения времени прибытия и отправления поездов со станций по маршруту следования составит от 1 минуты до 1 часа 39 минут в зависимости от направления», — сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
На Восточном направлении временно изменится расписание 23 электропоездов.
В частности, 28, 29, 30 апреля, 3, 4 мая электропоезд
С 28 апреля по 4 мая пригородный электропоезд
На Западном направлении поменяется расписание девяти электропоездов.
Например, с 1 по 7 мая электропоезд
1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 19 мая электропоезд
Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8(383) 229–25–67.
Железнодорожники уже не первый раз в этом сезоне корректируют расписание электричек из-за ремонта путей. Ранее из-за работ на перегоне Сокур — Мошково изменилось расписание 23 электропоездов.
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Ольга Хмелевская
Фото Екатерины Калиневич