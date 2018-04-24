Водителя «Тойоты» увезли на скорой после ДТП с грузовиком на Большевистской
Утром 24 апреля Toyota Sprinter Carib и КАМАЗ сошлись в ДТП на Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска, после аварии водителя легковой машины увезла скорая помощь.
ДТП произошло в седьмом часу утра возле здания
«Водитель 1970 года рождения на автомобиле Toyota Carib пересекал улицу Большевистскую со стороны дома
На месте происшествия работал экипаж Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС). Спасатели оказали водителю «Тойоты» первую помощь и передали его врачам, сообщили в МАСС.
Как пояснил Владислав Савченков, водителя легковой машины увезли в больницу. Какие у него травмы, пока неизвестно. Подробности происшествия выясняются.
Накануне ещё одно ДТП с пострадавшими случилось на улице Титова: там столкнулись Nissan Qashqai и Nissan Cube. Одна из машин отлетела в сторону палатки с овощами и фруктами.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/mass54