Новосибирцев предупредили о сбое в работе светофоров на площади Инженера Будагова

Бригада техников уже выехала на место
Бригада техников уже выехала на место

Утром 24 апреля на площади Инженера Будагова в Новосибирске произошёл сбой в работе светофоров.


Отметка о том, что светофоры на площади не работают, появилась на Яндекс.Картах примерно в половине девятого утра.


В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофоры на съезде с площади на Ипподромскую и на выезде с Ипподромской в сторону автовокзала перешли в режим жёлтого мигающего сигнала. 


«Заявка поступил в восемь утра. Бригада выехала», — пояснили в СМЭУ, добавив, что восстановить работу светофоров на площади специалисты планируют максимум в течение полутора часов.


На выезде с Ипподромской собралась пробка
На выезде с Ипподромской собралась пробка


Вчера днём произошёл сбой в работе светофоров на перекрёстке Богдана Хмельницкого и Театральной: двадцать минут они горели только красным светом. Потом специалисты СМЭУ перевели светофоры в режим жёлтого мигающего сигнала.

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