Завершилось расследование дела против обвинённого в крупных взятках новосибирского экс-чиновника

Илгиза Гарифуллина обвиняют в получении взяток

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего замруководителя управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгиза Гарифуллина.







«Он обвиняется в получении взяток от бизнесменов на общую сумму около 110 миллионов рублей», — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы дела.







Илгиза Гарифуллина задержали в Новосибирске в мае 2016 года за получение взятки автомобилем Porsche Cayenne. Следователи считают, что машину стоимостью больше 6 миллионов рублей чиновник получил от представителя ЗАО «Ленпромтранспроект», так как помог этой организации заключить договор с Росрезервом по результатам закрытого конкурса. Иномарка была оформлена на жену Гарифуллина.







Позже суд конфисковал имущество Гарифуллина: деньги, недвижимость, автопарк из машин премиум-класса, коллекции часов и охотничьих ружей общей стоимостью 200 миллионов рублей.





Со временем дело о взяточничестве обросло новыми эпизодами, всего, по данным «Коммерсанта», их стало двенадцать. Сейчас пятое управление Следственного комитета России направило материалы дела в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.





В свою очередь адвокат бывшего чиновника Андрей Жуков заявил изданию, что его клиент ни по одному эпизоду вину не признал и считает претензии следователей безосновательными. Защитник утверждает, что Илгиз Гарифуллин не мог за взятки обеспечивать победу в конкурсах тем или иным участникам, поскольку решение о победителе принимает конкурсная комиссия. Кроме того, по словам адвоката, дело изобилует неточностями и нестыковками, а его подзащитный не успел полностью ознакомиться с 235 томами дела, так как суд ограничил его во времени.

