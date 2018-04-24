Водитель «Лексуса» отвлёкся и попал в ДТП с участием трёх машин
Вчера вечером в Октябрьском районе в столкновении сошлись автомобили Lexus RX, Subaru Forester и Honda Fit.
Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, Lexus RX двигался по улице Выборная.
«У дома 102 водитель отвлёкся и совершил ДТП со стоящими на пешеходном переходе в разных полосах автомобилями Subaru Forester и Honda Fit», — сообщает «Автоспас».
Авария обошлась без пострадавших, отмечают аварийные комиссары.
Напомним, вчера вечером на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Столкновение произошло недалеко от остановки общественного транспорта.
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Сергей Жигальцев
Фото vk.com/avtospasrus