Водитель «Лексуса» отвлёкся и попал в ДТП с участием трёх машин

Авария обошлась без пострадавших, отмечают аварийные комиссары 
Авария обошлась без пострадавших, отмечают аварийные комиссары 

Вчера вечером в Октябрьском районе в столкновении сошлись автомобили Lexus RX, Subaru Forester и Honda Fit.


Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, Lexus RX двигался по улице Выборная.


«У дома 102 водитель отвлёкся и совершил ДТП со стоящими на пешеходном переходе в разных полосах автомобилями Subaru Forester и Honda Fit», — сообщает «Автоспас».


Авария обошлась без пострадавших, отмечают аварийные комиссары.


Напомним, вчера вечером на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Столкновение произошло недалеко от остановки общественного транспорта.

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