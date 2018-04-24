Баскетбол: БК «Новосибирск» снова проиграл БК «Самара»
Во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги-1 БК «Новосибирск» на выезде проиграл БК «Самара».
Матч завершился счётом 72:67 (18:24, 19:13, 16:16, 19:14) в пользу хозяев площадки.
«Счет в серии 2-0 в пользу «Самары»», — сообщает официальный сайт БК «Новосибирск».
Следующую встречу с БК «Самара» новосибирцы проведут на домашней площадке 26 апреля.
Напомним, первый матч полуфинальной серии завершился поражение БК «Новосибирск». Итог встречи — 81:73 в пользу самарских баскетболистов.
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Сергей Жигальцев
Фото bcnovosibirsk.ru