Баскетбол: БК «Новосибирск» снова проиграл БК «Самара»

Следующая встреча с БК «Самара» пройдет 26 апреля в Новосибирске 
Следующая встреча с БК «Самара» пройдет 26 апреля в Новосибирске 


Во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги-1 БК «Новосибирск» на выезде проиграл БК «Самара».


Матч завершился счётом 72:67 (18:24, 19:13, 16:16, 19:14) в пользу хозяев площадки.


«Счет в серии 2-0 в пользу «Самары»», — сообщает официальный сайт БК «Новосибирск».


Следующую встречу с БК «Самара» новосибирцы проведут на домашней площадке 26 апреля.


Напомним, первый матч полуфинальной серии завершился поражение БК «Новосибирск». Итог встречи — 81:73 в пользу самарских баскетболистов.

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