Депутаты решили ввести штраф 5000 рублей за тонировку

Тонировка
Тонировка

Законопроект об ужесточении наказания за нарушение правил тонировки Государственная дума РФ рассмотрит уже этой весной, документ предусматривает 10-кратное повышение штрафов, сообщает издание Autonews.ru. Сейчас штраф за неправильную тонировку составляет 500 рублей (250 рублей со скидкой).


«Тонировать машину можно и нужно, но тонировать так, как это положено по правилам дорожного движения и ГОСТам. Задние стекла можно хоть в «ноль» затонировать, а передние боковые и лобовое должны быть чистыми, со светопропускаемостью 75 и 70% соответственно. С 2014 года количество штрафов за незаконную тонировку выросло в три раза. Существующее наказание не останавливает недисциплинированных водителей», — рассказал Autonews первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.


Предполагается, что первый штраф за такое нарушение должен вырасти до 1500 рублей, а если водитель в течение года будет остановлен с тонировкой второй раз, штраф составит 5000 рублей. Как считают в Госдуме, тонировка в разы увеличивает риск ДТП, особенно в плохих погодных условиях и в темное время суток. 


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