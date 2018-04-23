На перекрёстке Ватутина и Немировича-Данченко столкнулись два пассажирских автобуса
Вечером 23 апреля в Новосибирске на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко в аварию попали два автобуса.
«Два автобуса
После аварии водители спорили по вине, а также вызвали автоинспекторов на место.
Сегодня утром НГС рассказывал об аварии с другим автобусом — рейсовый автобус попал в ДТП с грузовиком на трассе под Новосибирском.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospasrus