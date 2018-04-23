На перекрёстке Ватутина и Немировича-Данченко столкнулись два пассажирских автобуса

ДТП произошло у остановки Немировича-Данченко

Вечером 23 апреля в Новосибирске на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко в аварию попали два автобуса.





«Два автобуса № 29 и 57 двигались по Ватутина, остановились на остановке для высадки пассажиров. 29-й автобус стал отъезжать с остановки уже в правый ряд и начал двигаться. 57-й тоже высадил пассажиров, решил газануть и притёрся», — рассказывают аварийные комиссары «Автоспас».





После аварии водители спорили по вине, а также вызвали автоинспекторов на место.





Автобусы попали в ДТП в 18:35





Сегодня утром НГС рассказывал об аварии с другим автобусом — рейсовый автобус попал в ДТП с грузовиком на трассе под Новосибирском.