Видео: в новосибирском дельфинарии научили танцевать белуху с моржом

Новый номер зрители смогут посмотреть в мае
Новый номер зрители смогут посмотреть в мае

В новосибирском центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» начали репетицию танца между самцом белухи Чемалом и моржихой Тикой.


Прежде смежных номеров, в которых бы участвовали животные разных видов, в «Дельфинии» не ставили.


«Наш старший тренер (Дарья Глухова. — НГС) — один из немногих специалистов в мире, который умеет делать подобные трюки. Какие-то элементы оттачивались давно, но непосредственно сведение и сам танец ближайшие недели или две начали пробовать», — рассказал корреспонденту НГС специалист центра по связям с общественностью Антон Нагорняк. 


Номер покажут зрителям во время нового шоу в конце мая.



В феврале НГС делал подробный репортаж с репетиции другого шоу в дельфинарии — тогда моржиха Тика согласилась дать интервью корреспонденту.

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