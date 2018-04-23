Видео: в новосибирском дельфинарии научили танцевать белуху с моржом
В новосибирском центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» начали репетицию танца между самцом белухи Чемалом и моржихой Тикой.
Прежде смежных номеров, в которых бы участвовали животные разных видов, в «Дельфинии» не ставили.
«Наш старший тренер (Дарья Глухова. — НГС) — один из немногих специалистов в мире, который умеет делать подобные трюки. Какие-то элементы оттачивались давно, но непосредственно сведение и сам танец ближайшие недели или две начали пробовать», — рассказал корреспонденту НГС специалист центра по связям с общественностью Антон Нагорняк.
Номер покажут зрителям во время нового шоу в конце мая.
В феврале НГС делал подробный репортаж с репетиции другого шоу в дельфинарии — тогда моржиха Тика согласилась дать интервью корреспонденту.
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Елена Громкова
Видео и скриншот видео instagram.com/delfinia_nsk