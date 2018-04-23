Начался весенний нерест: рыбалка на Оби попала под запрет

Власти ограничили рыбалку из-за весеннего нереста, чтобы сохранить приплод рыбы

В водоёмах Новосибирской области начался весенний нерест: власти ввели ограничения на рыбалку.







Уже сейчас нельзя рыбачить на реке Оби со всеми притоками, протоками и полойными озёрами. Это ограничение будет действовать до 20 мая, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.





В Новосибирском водохранилище рыбалка будет запрещена с 25 апреля по 10 июня, в бессточных озерах с впадающими в них реками — с 25 апреля по 25 мая. С 20 мая по 15 июня нельзя будет ловить рыбу в Оби от устья нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни Малое Кривощёково, в районе населённых пунктов Почта, Белоярка, Ташара и Вятский Камешек.







«Некоторые люди задаются вопросом, зачем нужен весенний нерестовый запрет на рыбалку. Ответить на него можно по-разному. Однако причина его существования всего одна — это сохранность годового приплода рыбы. Несколько групп браконьеров в "нужном месте" могут нанести сетями такой ущерб, что впоследствии и ловить потом будет абсолютно нечего», — объяснили в министерстве природных ресурсов и экологии.







В ведомстве уточнили, что у запрета есть исключения. Даже в период нереста можно продолжать рыбачить, но только с берега. При этом можно использовать одну донную или поплавочную удочку, а также спиннинг или фидер, но у одного рыбака в сумме не должно быть больше двух крючков. Также разрешается ловить рыбу жерлицами, при этом у одного человека их должно быть не больше пяти.





Ранее новосибирские рыбаки устроили благотворительную акцию — всю свою добычу за день они отдали кошкам из приюта для бездомных животных.

