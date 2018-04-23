Новосибирцам раздадут тысячи георгиевских ленточек
25 апреля в Новосибирске пройдёт акция «Георгиевская ленточка»: жителям города буду раздавать ленточки — один из символов Дня Победы в Великой Отечественной войне.
«Основная площадка с концертом будет одна — в Первомайском сквере. Ещё будет раздача лент в парке Кирова на левом берегу, и также будет раздача в Сквере студенческих отрядов возле "Глобуса"», — рассказала корреспонденту НГС комиссар организации «Российские студенческие отряды» Яна Куберская.
В Первомайском сквере раздадут более 4 тысяч ленточек, на других площадках — примерно по тысяче.
В Первомайском сквере акция будет идти с 16:00 до 18:00, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. На двух других площадках, по информации Куберской, ленточку можно будет получить с 15:00 до 15:30.
В прошлом году ленточки начали раздавать с 24 апреля.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова