Новосибирцам раздадут тысячи георгиевских ленточек

Георгиевская ленточка — один из символов Дня Победы
Георгиевская ленточка — один из символов Дня Победы

25 апреля в Новосибирске пройдёт акция «Георгиевская ленточка»: жителям города буду раздавать ленточки — один из символов Дня Победы в Великой Отечественной войне.


«Основная площадка с концертом будет одна — в Первомайском сквере. Ещё будет раздача лент в парке Кирова на левом берегу, и также будет раздача в Сквере студенческих отрядов возле "Глобуса"», — рассказала корреспонденту НГС комиссар организации «Российские студенческие отряды» Яна Куберская.


В Первомайском сквере раздадут более 4 тысяч ленточек, на других площадках — примерно по тысяче.


В Первомайском сквере акция будет идти с 16:00 до 18:00, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. На двух других площадках, по информации Куберской, ленточку можно будет получить с 15:00 до 15:30.


В прошлом году ленточки начали раздавать с 24 апреля.

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