Новосибирский ветеран ВОВ попал в больницу — он мечтает сходить на парад 9 мая

Владимир Иванович надеется выписаться из больницы на этой неделе

Ветеран Великой Отечественной войны из Новосибирска Владимир Лосев попал в областную больницу накануне 9 Мая — он надеется скоро выписаться и попасть на праздник.







«С 11 апреля я здесь. Я сам мог ходить везде, всё было нормально. [Сейчас] ноги не ходят, голова кружится, я два раза упал сегодня… Диабет у меня — я уже третий раз подряд попадаю [в областную больницу]», — пояснил корреспонденту НГС 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Лосев.







По его словам, меньше года назад его оперировали в горбольнице — удаляли злокачественную опухоль.







«Проблемы со здоровьем давно начались. Жена у меня не болела — ещё говорила: "Как я буду жить без тебя?", но она умерла. А я живу, мучаюсь без неё»,





— рассказал Владимир Иванович, добавив, что с супругой он прожил 62 года. В браке у них родились дочь и сын, сейчас в живых из детей только дочь, а 25-летняя внучка Лосева живёт в Санкт-Петербурге.







Владимир Лосев родом из Мошковского района Новосибирской области. Война началась, когда ему было 15 лет, — старший брат ушёл на войну, оставив Владимира с матерью, больным отцом (сильно пострадавшим во время Первой мировой войны) и младшим братом. Вскоре Владимир переехал к дяде в Томскую область — проучился до 17 лет в техникуме, а потом собрался на фронт.







В больнице он лечится планово, но сегодня почувствовал себя хуже — два раза упал





«2 декабря 1944 года погрузили и повезли на фронт — повезли нас до Харькова, там мы были дней 7–8, сформировали нас там, повезли в Польшу… Формировали взводы — я стал командиром пулемётного взвода. Мне ещё не было 18 лет, звание получил младшего лейтенанта», — вспоминает он.







Владимир Лосев — участник штурма Берлина и освобождения Праги от фашистов, он награждён орденами за эти операции, а также медалью «За боевые заслуги».







После войны он служил в нескольких регионах России, окончил техникум. В 1956 году устроился на работу в Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина — там проработал до 1986 года, а потом ушёл на пенсию. Сейчас, когда позволяет здоровье, занимается садоводством, а живёт он в Кировском районе Новосибирска.







Владимир Иванович Лосев в 2016 году, фото областной больницы





В Новосибирской областной больнице сообщили НГС, что Владимир Лосев проходит плановое лечение и, по предварительному прогнозу врачей, он выпишется на этой неделе. В больнице добавили, что участники Великой Отечественной войны, живущие в Кировском районе, проходят обследования и лечение по специальной программе, утверждённой вместе с районной администрацией.







Владимир Иванович признался, что несмотря на то, что ходить ему трудно, он мечтает попасть на военный парад 9 мая.







В Новосибирске уже начали готовиться ко Дню Победы — военные репетируют парад с новейшей техникой, а власти заказали праздничный салют.