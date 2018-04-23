«Холидей» закрыл большой магазин на Берёзовой роще

В Новосибирске закрылся супермаркет «Холидей Классик» в ТЦ «Холидей Family» около Берёзовой рощи — часть площадей магазина заняли небольшой универсам и кулинария.


Большая часть помещения бывшего супермаркета закрыта и завешана баннерами
Большая часть помещения бывшего супермаркета закрыта и завешана баннерами


Супермаркет «Холидей Классик» в ТЦ «Холидей Family» открылся в марте 2015 года и должен был стать «флагманским» магазином сети. В этом супермаркете работало сразу несколько кулинарных отделов с блюдами европейской, среднеазиатской и японской кухонь, собственная пекарня, кафе и другие отделы. В перспективе такие магазины должны были частично заменить работавшие стандартные супермаркеты.


Вместо «Холидея» открылись «Берёзка» и «Фермер-центр.РФ» 
Вместо «Холидея» открылись «Берёзка» и «Фермер-центр.РФ» 


Однако в прошлом году компания начала распродавать свою недвижимость. А в начале этого года на месте супермаркетов «Холидей Классик» и «Сибириада», которые так и и не нашли покупателей, появились новые вывески.


В «Берёзке» собраны почти все отделы кулинарии, которые были в прежнем супермаркете
В «Берёзке» собраны почти все отделы кулинарии, которые были в прежнем супермаркете


Часть помещения в «Холидее» в ТЦ «Холидей Family» была отгорожена уже давно, но сам магазин продолжал работать в прежнем режиме. В конце прошлой недели супермаркет полностью закрылся, зато публике был представлен новый проект «Холидея» под названием «Берёзка».


«Фермер-центр.РФ» торгует товарами преимущественно собственной марки, но произведёнными разными предприятиями
«Фермер-центр.РФ» торгует товарами преимущественно собственной марки, но произведёнными разными предприятиями


Как убедился корреспондент НГС, «Берёзка» представляет собой комбинацию кулинарии и небольшого универсама «Фермер-центр.РФ», в котором продаются преимущественно товары под этой маркой. 


Сеть «Холидей Классик» постепенно исчезает с карты Новосибирска
Сеть «Холидей Классик» постепенно исчезает с карты Новосибирска


Сам бренд «Фермер-центр.РФ» создан «Холидеем» несколько лет назад и первоначально предназначался для торговли фермерскими продуктами. Сейчас он превратился в собственную торговую марку, товары для которой производят промышленные предприятия.

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