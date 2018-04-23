Внедорожник и утюг со скидкой: трёх новосибирцев судят за обман клиентов интернет-магазина

Большинство пострадавших покупали бытовую технику
Большинство пострадавших покупали бытовую технику

Сегодня, 23 апреля, Центральный районный суд возобновил производство по делу в интернет-магазинах — трёх подсудимых подозревают в том, что они с 2015-го по 2016 год обманули покупателей, взяли деньги, но не выдали товары, включая несколько автомобилей с пробегом.


«Они создали сайты по продаже различных товаров — от кофемолки до легкового автомобиля. Покупатели высылали им деньги, но продавцы не исполняли обязательства. Сайты с бытовой техникой прекращали работать через несколько месяцев, сайт с автомобилями работал чуть дольше», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Евгений Громов.


В 2015 году обвиняемые создали сайт по продаже автомобилей ниже среднерыночной цены www auto-alfa.com и успели выручить у покупателей более 5,1 миллиона рублей. Чаще всего потерпевшие заказывали подержанные авто марки KIA Sportage, в материалах дела также фигурируют Hyundai Avanta, Toyota Prius и Hyundai Tucson. Всего в деле насчитывается восемь потерпевших покупателей машин.


Ещё около ста человек лишились почти 2,7 миллиона рублей, заказав в интернет-магазинах подсудимых бытовую технику. Обвиняемые предлагали духовые шкафы, посудомойки, телевизоры и другую технику по цене незначительно ниже рыночной — и это не вызывало сомнений у клиентов, отметили в прокуратуре.


Всего возбуждено три уголовных дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Приговор обвиняемым должны были зачитать сегодня, но рассмотрение дела отложили до 7 мая. 


«Ранее обвиняемые сообщили, что полностью возместили ущерб покупателям бытовой техники. Однако не все потерпевшие подтвердили это прокуратуре. Покупатели автомобилей только частично получили деньги назад», — добавил Евгений Громов.


Сейчас подсудимые находятся под подпиской о невыезде.


Интернет-мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана людей. Так, в апреле жительница Новосибирска столкнулась с мошенничеством при участии в программе США Diversity Visa — ежегодной лотерее с возможностью получить статус постоянного жителя страны.

Прочтений: 871
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено