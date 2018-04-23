Внедорожник и утюг со скидкой: трёх новосибирцев судят за обман клиентов интернет-магазина

Большинство пострадавших покупали бытовую технику

Сегодня, 23 апреля, Центральный районный суд возобновил производство по делу в интернет-магазинах — трёх подсудимых подозревают в том, что они с 2015-го по 2016 год обманули покупателей, взяли деньги, но не выдали товары, включая несколько автомобилей с пробегом.





«Они создали сайты по продаже различных товаров — от кофемолки до легкового автомобиля. Покупатели высылали им деньги, но продавцы не исполняли обязательства. Сайты с бытовой техникой прекращали работать через несколько месяцев, сайт с автомобилями работал чуть дольше», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Евгений Громов.







В 2015 году обвиняемые создали сайт по продаже автомобилей ниже среднерыночной цены www auto-alfa.com и успели выручить у покупателей более 5,1 миллиона рублей. Чаще всего потерпевшие заказывали подержанные авто марки KIA Sportage, в материалах дела также фигурируют Hyundai Avanta, Toyota Prius и Hyundai Tucson. Всего в деле насчитывается восемь потерпевших покупателей машин.







Ещё около ста человек лишились почти 2,7 миллиона рублей, заказав в интернет-магазинах подсудимых бытовую технику. Обвиняемые предлагали духовые шкафы, посудомойки, телевизоры и другую технику по цене незначительно ниже рыночной — и это не вызывало сомнений у клиентов, отметили в прокуратуре.







Всего возбуждено три уголовных дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Приговор обвиняемым должны были зачитать сегодня, но рассмотрение дела отложили до 7 мая.







«Ранее обвиняемые сообщили, что полностью возместили ущерб покупателям бытовой техники. Однако не все потерпевшие подтвердили это прокуратуре. Покупатели автомобилей только частично получили деньги назад», — добавил Евгений Громов.





Сейчас подсудимые находятся под подпиской о невыезде.





Интернет-мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана людей. Так, в апреле жительница Новосибирска столкнулась с мошенничеством при участии в программе США Diversity Visa — ежегодной лотерее с возможностью получить статус постоянного жителя страны.