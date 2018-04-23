Nissan влетел в продуктовую палатку после ДТП на Титова

Авария случилась на перекрёстке Титова и Серафимовича

Днём 23 апреля Nissan Qashqai и Nissan Cube сошлись в ДТП на перекрёстке в Ленинском районе Новосибирска: одна из машин отлетела в сторону продуктовой палатки.







Авария произошла во второй половине дня на пересечении Титова и Серафимовича, сообщили корреспонденту НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс».







По данным аваркомов, Nissan Qashqai ехал со стороны площади Станиславского и на перекрёстке стал поворачивать налево на Серафимовича.





«Начал поворачивать, дождавшись, что все остановились. <…> А Nissan Cube по Титова со стороны Маркса в сторону Станиславского пролетал на красный, со слов их, как мне рассказывают», — пояснил аварком «Альянса», работающий на месте происшествия.







Как видно на фотографиях с места ДТП, у Nissan Cube повреждена передняя часть кузова, а у Nissan Qashqai — боковая. После столкновения Qashqai отлетел в сторону продуктовой палатки.





Участники аварии ждут ГИБДД и скорую помощь. По данным аваркомов, пострадали водитель и пассажир Nissan Cube.







«У водителя рука — уже сами перебинтовали — в крови, а у пассажира ногам досталось <...> В "Кашкае" женщина за рулём. Так, колено, говорит, маленько побаливает, но вроде ничего страшного», — добавил представитель «Альянса».







У Nissan Cube сильно пострадала передняя часть





После столкновения Qashqai отлетел в палатку с овощами и фруктами





В аварии пострадали два человека





Несколькими часами ранее на Советском шоссе столкнулись автомобили Toyota Ist и Toyota Corona — после ДТП один из водителей скрылся с места происшествия, а девушке за рулём другой машины понадобилась помощь врачей.

