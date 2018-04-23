Nissan влетел в продуктовую палатку после ДТП на Титова

Авария случилась на перекрёстке Титова и Серафимовича
Авария случилась на перекрёстке Титова и Серафимовича

Днём 23 апреля Nissan Qashqai и Nissan Cube сошлись в ДТП на перекрёстке в Ленинском районе Новосибирска: одна из машин отлетела в сторону продуктовой палатки.


Авария произошла во второй половине дня на пересечении Титова и Серафимовича, сообщили корреспонденту НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс».


По данным аваркомов, Nissan Qashqai ехал со стороны площади Станиславского и на перекрёстке стал поворачивать налево на Серафимовича. 


«Начал поворачивать, дождавшись, что все остановились. <…> А Nissan Cube по Титова со стороны Маркса в сторону Станиславского пролетал на красный, со слов их, как мне рассказывают», — пояснил аварком «Альянса», работающий на месте происшествия.


Как видно на фотографиях с места ДТП, у Nissan Cube повреждена передняя часть кузова, а у Nissan Qashqai — боковая. После столкновения Qashqai отлетел в сторону продуктовой палатки.


Участники аварии ждут ГИБДД и скорую помощь. По данным аваркомов, пострадали водитель и пассажир Nissan Cube.


«У водителя рука — уже сами перебинтовали — в крови, а у пассажира ногам досталось <...> В "Кашкае" женщина за рулём. Так, колено, говорит, маленько побаливает, но вроде ничего страшного», — добавил представитель «Альянса».


У Nissan Cube сильно пострадала передняя часть
У Nissan Cube сильно пострадала передняя часть


После столкновения Qashqai отлетел в палатку с овощами и фруктами
После столкновения Qashqai отлетел в палатку с овощами и фруктами


В аварии пострадали два человека
В аварии пострадали два человека


Несколькими часами ранее на Советском шоссе столкнулись автомобили Toyota Ist и Toyota Corona — после ДТП один из водителей скрылся с места происшествия, а девушке за рулём другой машины понадобилась помощь врачей.

Прочтений: 7200
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (38)38
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено