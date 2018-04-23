На набережной Оби поставят мотоцикл с пулемётами, как в «Безумном Максе»

Мотоцикл с муляжами пулемётов поставят на набережной уже в начале мая

В начале мая на набережной Оби в Новосибирске появится копия мотоцикла из фильма «Безумный Макс».





«Делали около двух недель. Когда мы купили мотоцикл, можно было немножко довести до ума, и он бы в принципе завёлся — у него компрессия в двигателе есть. Но мы не стали этим заниматься», — рассказал корреспонденту НГС Вадим Масляков, представитель компании «сварка54.рф», создавшей мотоцикл.





Вместо этого специалисты решили сделать из «Ижа» примерную копию мотоцикла, подобного тем, что можно было увидеть в боевике «Безумный Макс». На мотоцикл поставили муляжи пулемётов, приварили цепи.





Масляков добавил, что мотоцикл сделали ещё осенью, а сейчас решили выставить на набережной недалеко от причала. Выбор места связан с тем, что сюда переехала компания «сварка54.рф». Увидеть мотоцикл можно будет уже 1 мая.





В мае прошлого года «сварка54.рф» открыла в парке «Берёзовая роща» выставку «Город героев» с металлическими фигурами персонажей кинофильмов «Трансформеры» и «Мстители». По словам Маслякова, мотоцикл из «Безумного Макса» выставлялся там меньше месяца в сентябре прошлого года.





«Детям сильно нравится — дети на него в очередь становились, посидеть на нём, сфотографироваться. У него ещё работает педалька, от которой двигатель можно как бы завести», — отметил Вадим.







Мотоцикл появится на набережной недалеко от проходной «Речфлота»



