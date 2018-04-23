Отец и сын открыли у часовни бургерную и назвали её в честь себя

В бизнес-центре на Красном проспекте, 17 в центре Новосибирска начало работать заведение «Ширбургер» — его открыли отец и сын, а в названии они использовали свою фамилию.


Заведение расположилось на втором этаже 
Заведение расположилось на втором этаже 


Бургерная «Ширбургер» заняла помещение на втором этаже, где ранее уже открылись «Додо Пицца» и небольшая кондитерская Russian cake. В маленьком зале, выходящим окнами на часовню Святого Николая, всего шесть столиков на двоих.


Фирменный «Ширбургер» с луковым мармеладом стоит 179 рублей
Фирменный «Ширбургер» с луковым мармеладом стоит 179 рублей


Основное блюдо — бургеры, булочки для которых пекут здесь же в заведении. Цены на бургеры начинаются от 48 рублей. Самый дорогой бургер — двойной чизбургер — стоит 248 рублей.


Кроме привычных для таких заведений чая, кофе и газировки в «Ширбургере» делают молочные коктейли (от 49 рублей).


Заведение открыла компания «Ширгрупп», которая, по данным «СПАРК», принадлежит Славику Ширваняну и его сыну Арсену.


Владельцы хотят превратить «Ширбургер» в сеть
Владельцы хотят превратить «Ширбургер» в сеть


Как рассказал корреспонденту НГС Славик Ширванян, для него это не первый опыт в общепите, но до сих пор он открывал небольшие точки с уличной едой, преимущественно восточной. Кроме общепита у бизнесмена есть собственное пищевое производство.


Заведением на Красном проспекте Ширванян ограничиваться не собирается. «Хотим сделать сеть. Где-то 15 таких бургерных открыть в Новосибирске», — поделился предприниматель своими планами.


«Ширбургер» — уже вторая бургерная в здании на Красном проспекте, 17. Здесь уже порядка двух лет работает заведение сети «Мясо Roob». С начала года это уже второй новый бургерный проект, который обещает стать сетевым. В феврале на улице Ленина заработало заведение Real Burgers владельца сети кофеен Organic Coffee.

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