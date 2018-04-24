В Новосибирске расцвели сиреневые цветы с бархатными листьями

Медуница широко распространена от Западной Европы до Малой Азии и Восточной Сибири
Медуница широко распространена от Западной Европы до Малой Азии и Восточной Сибири

В Новосибирске начала цвести медуница — горожане заметили первые цветки в Советском районе города.


«Это один из самых ранних цветков, чаще всего растёт в лесах, но если пересадить на дачу, то будет расти и там, причём каждый год: многолетнее растение. Медуница хорошо обеззараживает, а также используется при лечении кашля и обладает мочегонным эффектом», — рассказала корреспонденту НГС садовод Вероника Нечаева.


По словам Нечаевой, первые цветки растения можно увидеть в Советском районе города, в лесах Академгородка и в микрорайоне «Шлюз». 


Одним из первых в Новосибирске зацвёл крокус — первые цветы появились на месте растаявшего снега.

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