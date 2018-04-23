Проезда нет: светофор на Богдана Хмельницкого 20 минут горел только красным

Бригада техников уже выехала на место

Днём 23 апреля на перекрёстке Богдана Хмельницкого и Театральной в Калининском районе Новосибирска произошёл сбой в работе светофоров.





В 14:44 очевидцы сообщили в Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) о том, что светофоры на этом перекрёстке горят только красным светом.





Как уточнили в СМЭУ, в таком режиме светофоры проработали около 20 минут. После получения заявки дежурный дистанционно перезапустил оборудование и перевёл светофоры в режим жёлтого мигающего сигнала.







«Бригада выехала на место для выяснения причины [сбоя] и для устранения», — добавили в СМЭУ.







Из-за сбоя в работе светофоров на улице Богдана Хмельницкого появилась внушительная пробка





Сегодня утром отключились светофоры на пересечении Станиславского и улицы Степной в Ленинском районе. На месте также работала бригада СМЭУ.