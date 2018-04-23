Проезда нет: светофор на Богдана Хмельницкого 20 минут горел только красным
Днём 23 апреля на перекрёстке Богдана Хмельницкого и Театральной в Калининском районе Новосибирска произошёл сбой в работе светофоров.
В 14:44 очевидцы сообщили в Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) о том, что светофоры на этом перекрёстке горят только красным светом.
Как уточнили в СМЭУ, в таком режиме светофоры проработали около 20 минут. После получения заявки дежурный дистанционно перезапустил оборудование и перевёл светофоры в режим жёлтого мигающего сигнала.
«Бригада выехала на место для выяснения причины [сбоя] и для устранения», — добавили в СМЭУ.
Сегодня утром отключились светофоры на пересечении Станиславского и улицы Степной в Ленинском районе. На месте также работала бригада СМЭУ.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)