Проезда нет: светофор на Богдана Хмельницкого 20 минут горел только красным

Бригада техников уже выехала на место
Бригада техников уже выехала на место

Днём 23 апреля на перекрёстке Богдана Хмельницкого и Театральной в Калининском районе Новосибирска произошёл сбой в работе светофоров.


В 14:44 очевидцы сообщили в Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) о том, что светофоры на этом перекрёстке горят только красным светом.


Как уточнили в СМЭУ, в таком режиме светофоры проработали около 20 минут. После получения заявки дежурный дистанционно перезапустил оборудование и перевёл светофоры в режим жёлтого мигающего сигнала.


«Бригада выехала на место для выяснения причины [сбоя] и для устранения», — добавили в СМЭУ.


Из-за сбоя в работе светофоров на улице Богдана Хмельницкого появилась внушительная пробка
Из-за сбоя в работе светофоров на улице Богдана Хмельницкого появилась внушительная пробка


Сегодня утром отключились светофоры на пересечении Станиславского и улицы Степной в Ленинском районе. На месте также работала бригада СМЭУ.

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