Водитель «Тойоты» скрылся после ДТП на Советском шоссе: пострадала девушка

Водителя Toyota Ist увезли врачи скорой помощи

Днём 23 апреля на Советском шоссе в Новосибирском районе области столкнулись автомобили Toyota Ist и Toyota Corona — после ДТП водитель одной из машин скрылся с места происшествия, а девушке за рулём другой машины понадобилась медицинская помощь.







Авария случилась в 13:00 недалеко от остановки «Красный Восток».





«В Toyota Ist двигалась девушка в правом ряду со стороны Петухова в сторону ВАСХНИЛа. Девушка говорит, ничего не поняла, просто удар, машину развернуло, она остановилась и вышла из машины в шоке. Водитель "Тойоты Короны" сел в машину и скрылся вскоре после ДТП. <...> Водитель "Короны" стал перестраиваться со среднего ряда в правый и ударил "Ист". "Ист" улетел на правый поребрик, а "Корону" развернуло полностью и правым боком он влетел в отбойник, два раза ударился и проехал задом 35 метров», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».





По информации аваркомов, девушку-водителя Toyota Ist увезли врачи скорой помощи. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.





Один из автомобилей вылетел в отбойник





Утром стало известно, что на автодороге Р-256 под Новосибирском столкнулись рейсовый автобус и грузовой Nissan — после столкновения грузовик перевернулся.