Охранники в масках избили новосибирца рядом с «Синим инеем»

Врачи обнаружили у избитого множественные кровоподтёки и переломы, сообщила его сестра

В ночь на 22 апреля рядом с диско-баром «Синий иней» в центре Новосибирска избили новосибирца — родственники обвинили в избиении охранников бара, а в ЧОП сообщили, что причастные к инциденту отстранены от работы.







«Ночью в этом клубе "Синий иней" мой родной брат был. Они вышли покурить, а обратно их не пустили. Завязалась словесная перепалка, после чего брата вытолкнули на улицу. <...> Всё бы ничего, но через несколько секунд вышли двое охранников в масках, отвели брата в сторону, чтобы не было видно камер. Били по лицу и голове, лицо у него всмятку. Это охранники, брат их узнал и по голосу, и по комплекции. У одного из них была борода», — рассказала корреспонденту НГС сестра пострадавшего Анастасия.





По словам девушки, после драки её брат обратился в больницу, где выяснилось, что у молодого человека нашли внутренние переломы и множественные кровоподтёки.





«Избили так, что моргает он с трудом. Мы смотрели запись видеокамер, нам показывали. Там видно, как всё начиналось. Сначала пытались уверить, что Рома (брат Анастасии. — А.С.) начал драку первым, но на записи видно, как охранники надевают чёрные маски и выходят на улицу. Сначала они его пытались куда-то далеко отвести, а в итоге у фонтана избили», — рассказывает Анастасия.





В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что ночью 22 апреля к бару «Синий иней» было несколько вызовов.





«Один вызов был из-за нарушения тишины и покоя, а два — из-за драки. <...> Материалы по поводу драк в настоящее время находятся в Центральном отделе полиции № 1 . Ведётся доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.





Директор диско-бара «Синий иней» Роман Коршунов подтвердил корреспонденту НГС, что драка посетителя с охранником была, но на камеры она не попала.





«Я в курсе ситуации. Мы посмотрели камеры. <...> Это были сотрудники частного охранного предприятия, это не наши сотрудники. <...> Началась словесная перепалка, после чего охранник с ним (потерпевшим. — А.С.) удалился, но наши камеры этого (драки. — А.С.) уже не видели. Это не оправдывает охранное предприятие, и как минимум этот человек, а как максимум — все охранное предприятие, больше с нами сотрудничать не будет. Мы поддерживаем диалог с пострадавшей стороной, им будет оказана вся возможная помощь, просто по человеческим нормам этого не должно было быть. В любом случае мы поможем этому человеку», — рассказал корреспонденту НГС директор диско-бара «Синий иней» Роман Коршунов.





В ЧОП «Багратион», работавшем в диско-баре в ночь инцидента, корреспонденту НГС сообщили, что сотрудники, участвовавшие в драке, больше в организации работать не будут.







«Занимается полиция, данные я разглашать пока не могу. Естественно, эти люди работать не будут», — сообщил корреспонденту НГС оперативный дежурный ЧОП «Багратион» Николай Сальников.







В ночь на 21 марта в баре в центре Новосибирска убили охранника. Охранник караоке-бара отказался пропустить внутрь одного из гостей, который не хотел снимать верхнюю одежду. Из-за этого разгорелся конфликт, и неизвестный мужчина выстрелил охраннику в висок, пострадавший погиб в больнице.