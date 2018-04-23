Травников попросил чиновников не брать летние отпуска

Врио губернатор попросил коллег перенести отпуска на осень и зиму
Врио губернатор попросил коллег перенести отпуска на осень и зиму

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников попросил сотрудников областного правительства отложить свои летние отпуска на осень или зиму — летом им придётся работать над поручениями президента Владимира Путина по строительству в Академгородке синхротрона и разработке плана по развитию новосибирского научного центра.


«Даже тех коллег, которые не ожидают, что их проект затронет, я призвал бы не расслабляться, потому что уже первое рассмотрение предполагаемых проектов, входящих в этот большой кластер, предусматривает и строительство вышеупомянутого агробиотехнопарка, и строительство организации образовательного центра подготовки кадров для нашего агропромышленного комплекса, и для агро-, бионаук. Это и строительство центра полупроводниковых приборов, это, соответственно, промышленность. Работа очень большая, еще раз повторяю, и разносторонняя. Напоминаю, что в соответствии со сроками, которые установил глава государства, мы должны совместно подготовить предложения к 30 сентября, — сообщил сегодня Андрей Травников. — В связи с этим, коллеги, не обессудьте, попрошу по минимуму спланировать свои отпуска на летний период. По возможности скорректировать график отпусков на 2018 год и свой отдых перенести на осень-зиму этого года».


Травников подчеркнул, что строительство синхротрона — это не только научный объект. «На самом деле это проект не для ядерной физики, не только для фундаментальных исследований. С момента появления этого объекта появляется по сути центр оказания услуг для различных направлений науки. Это, безусловно, и физика, это медицина, это аграрные науки, это микробиология, это материаловедение, разработка полупроводников и так далее. <..> То есть это фактически бизнес-проект, а не научный проект. Кроме этого, это серьезная работа для нашего строительного комплекса и нашего машиностроения, — отметил врио губернатора. — Разработчиком этого объекта будет являться наш институт, Институт ядерной физики. Соответственно, у наших предприятий появляется большая возможность участвовать в изготовлении таких сооружений. А это ни мало ни много — более 80 миллиардов рублей».


Новосибирские учёные просили президента о строительстве центра синхротронного излучения на встрече с Владимиром Путиным 8 февраля этого года — президент приезжал в Академгородок на один день, чтобы выслушать просьбы представителей сибирской науки.

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