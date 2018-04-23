Дожди задержатся: в Новосибирск надолго пришла сырая и тёплая погода

Несколько дней подряд в Новосибирске будет идти дождь
Несколько дней подряд в Новосибирске будет идти дождь

Синоптики дали прогноз погоды на первые дни начавшейся недели: в Новосибирск идут затяжные дожди.


«В ближайшие три дня погода ожидается с осадками, дождливая погода. Дожди будут разной интенсивности с перерывами. Ветер западного и юго-западного направления. На завтра мы ждем ветер ночью 6–11 м/с с порывами до 17 метров в секунду», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Согласно прогнозу, уже завтра ночью воздух в Новосибирске остынет до +2…+4 градусов. Днём прогреется до +13…+15 градусов. 25 апреля днём будет так же тепло — +13…+15 градусов.


«На 26 [апреля] ночью — +3…+5, а днём — +11…+13 градусов тепла», — подытожила Марина Виноградова.


На днях в Новосибирске расцвели первые одуванчики — горожане начали замечать первые цветки в разных районах города.

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