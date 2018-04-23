«Рено» увяз в яме на перекрёстке в самом центре Новосибирска — вытаскивали тросом

Засыпанная щебнем яма, которую вырыли на прошлой неделе на перекрёстке улиц Советской и Ленина в центре Новосибирска, стала ловушкой для автомобилистов.


Машина увязла в щебне — водитель недооценил глубину препятствия
Машина увязла в щебне — водитель недооценил глубину препятствия


Корреспондент НГС стал свидетелем того, как автомобиль «Рено Логан» увяз в щебне, пытаясь проехать препятствие напрямую. Никаких ограждений у участка нет, и определить на глаз глубину препятствия трудно.


Попытки вытолкать «Логан» из ямы самостоятельно успеха не имели
Попытки вытолкать «Логан» из ямы самостоятельно успеха не имели


В щебне почти наполовину оказались передние колёса переднеприводного «Логана».


Никаких ограждений вокруг «ловушки» нет
Никаких ограждений вокруг «ловушки» нет


Водитель и пассажир машины пытались вытолкать машину своими руками, но в итоге автомобиль удалось вызволить только с помощью троса.


Яма на пересечении улиц Ленина и Советской появилась днём 20 апреля — рабочие занялись восстановлением асфальта после временного «зимнего» ремонта. Провал на этом месте образовался ещё в марте — тут сильно просел асфальт.

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