Улицу Дуси Ковальчук затянуло дымом со стройплощадки

Пожар произошёл на территории строящегося ЖК «Покровский»
Пожар произошёл на территории строящегося ЖК «Покровский»

Утром 23 апреля Заельцовский район Новосибирска заволокло дымом.


В 11:01 пожарные выехали по адресу улица Дуси Ковальчук, 242/1 — там загорелось строящееся здание, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В 11:17 открытый огонь удалось потушить. На месте работают пять автоцистерн. 


Подробности происшествия уточняются. 

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