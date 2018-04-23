Улицу Дуси Ковальчук затянуло дымом со стройплощадки
Утром 23 апреля Заельцовский район Новосибирска заволокло дымом.
В 11:01 пожарные выехали по адресу улица Дуси Ковальчук, 242/1 — там загорелось строящееся здание, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В 11:17 открытый огонь удалось потушить. На месте работают пять автоцистерн.
Подробности происшествия уточняются.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото очевидца