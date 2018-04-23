Под Новосибирском загорелся детский лагерь

В пожаре никто не пострадал

Утром 23 апреля под Новосибирском начался пожар в детском лагере в селе Бурмистрово в Искитимском районе.







На месте работают 50 человек и 17 единиц техники. По данным МЧС, погибших и пострадавших на пожаре нет.





«Сообщение о пожаре поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 07:43 23 апреля. На момент прибытия первого подразделения открытым огнём горела крыша двухэтажного здания. В лагере детей не было», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.





Спасатели присвоили пожару повышенный номер сложности, его локализовали в течение первого часа тушения. По информации МЧС, угрозы соседним строениям нет.





«Пожар 3-го ранга, пострадала крыша на площади корпусов. Причина пожара устанавливается. Есть вопрос по передаче сигнала. По этому случаю назначена проверка», — сообщил сегодня начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.





В субботу трассу М52 («Чуйский тракт») в Новосибирской области заволокло дымом — видимость на дороге была нулевой.

