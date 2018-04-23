Под Новосибирском загорелся детский лагерь
Утром 23 апреля под Новосибирском начался пожар в детском лагере в селе Бурмистрово в Искитимском районе.
На месте работают 50 человек и 17 единиц техники. По данным МЧС, погибших и пострадавших на пожаре нет.
«Сообщение о пожаре поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 07:43 23 апреля. На момент прибытия первого подразделения открытым огнём горела крыша двухэтажного здания. В лагере детей не было», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
Спасатели присвоили пожару повышенный номер сложности, его локализовали в течение первого часа тушения. По информации МЧС, угрозы соседним строениям нет.
«Пожар 3-го ранга, пострадала крыша на площади корпусов. Причина пожара устанавливается. Есть вопрос по передаче сигнала. По этому случаю назначена проверка», — сообщил сегодня начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.
В субботу трассу М52 («Чуйский тракт») в Новосибирской области заволокло дымом — видимость на дороге была нулевой.
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Анна Богданова, Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова