Под Новосибирском загорелся детский лагерь

В пожаре никто не пострадал
В пожаре никто не пострадал

Утром 23 апреля под Новосибирском начался пожар в детском лагере в селе Бурмистрово в Искитимском районе.


На месте работают 50 человек и 17 единиц техники. По данным МЧС, погибших и пострадавших на пожаре нет.


«Сообщение о пожаре поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 07:43 23 апреля. На момент прибытия первого подразделения открытым огнём горела крыша двухэтажного здания. В лагере детей не было», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.


Спасатели присвоили пожару повышенный номер сложности, его локализовали в течение первого часа тушения. По информации МЧС, угрозы соседним строениям нет.


«Пожар 3-го ранга, пострадала крыша на площади корпусов. Причина пожара устанавливается. Есть вопрос по передаче сигнала. По этому случаю назначена проверка», — сообщил сегодня начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.


В субботу трассу М52 («Чуйский тракт») в Новосибирской области заволокло дымом — видимость на дороге была нулевой.

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