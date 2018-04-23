Животных в Новосибирском зоопарке выпустили на улицу

Одними из первых на улицу вывели водоплавающих птиц
Одними из первых на улицу вывели водоплавающих птиц

Животных Новосибирского зоопарка начали переводить в уличные вольеры.


Сообщение об этом появилось на официальном сайте зоопарка.


«В настоящее время переведены все фазаны, каракалы, обезьянам открыли выходы в уличную часть их жилища. Водоплавающие птицы тоже вернулись в свои летние "квартиры". Ночью ещё прохладно и даже холодно, но вода уже не замерзает. Поэтому птицы наслаждаются плаваньем в вольерных бассейнах. На Лебединое озеро мы высадим птиц чуть позже, как только озеро вскроется», — сообщается на сайте.


Перевод животных в уличные вольеры зависит от погоды, но уже к концу мая выведут практически всех зверей и птиц.


В Новосибирском зоопарке подрос котёнок пумы, рождённый в конце ноября 2017 года. Сейчас пуме Софии четыре с половиной месяца. О том, что котёнок — девочка, стало известно в феврале этого года, через два месяца после рождения.

Прочтений: 2131
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено