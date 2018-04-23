Животных в Новосибирском зоопарке выпустили на улицу
Животных Новосибирского зоопарка начали переводить в уличные вольеры.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте зоопарка.
«В настоящее время переведены все фазаны, каракалы, обезьянам открыли выходы в уличную часть их жилища. Водоплавающие птицы тоже вернулись в свои летние "квартиры". Ночью ещё прохладно и даже холодно, но вода уже не замерзает. Поэтому птицы наслаждаются плаваньем в вольерных бассейнах. На Лебединое озеро мы высадим птиц чуть позже, как только озеро вскроется», — сообщается на сайте.
Перевод животных в уличные вольеры зависит от погоды, но уже к концу мая выведут практически всех зверей и птиц.
В Новосибирском зоопарке подрос котёнок пумы, рождённый в конце ноября 2017 года. Сейчас пуме Софии четыре с половиной месяца. О том, что котёнок — девочка, стало известно в феврале этого года, через два месяца после рождения.
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Александр Сильченко
Фото Екатерины Калиневич