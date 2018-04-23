Над Сибирью сгустился туман: в Новосибирске сели два летевших мимо самолёта

Окутавший Кемерово туман помешал приземлиться утренним самолётам

Утром 23 апреля два самолёта, летевших из Москвы в Кемерово, сделали вынужденную посадку в Новосибирске.







«По метеоусловиям Кемерово», — прокомментировали причину внеплановой посадки самолётов в пресс-службе аэропорта Толмачёво.





По данным онлайн-табло Толмачёво, в Новосибирске приземлились два кемеровских рейса — Boeing 737 авиакомпании «Победа», который летел из Внуково, и Airbus «Уральских авиалиний» из Домодедово.







«Из-за туманов в городе Кемерово, из-за погодных условий», — объяснили задержку московских рейсов в справочной аэропорта Кемерово, куда корреспондент НГС позвонила как клиент.







Как следует из расписания на сайте кемеровского аэропорта, самолёт «Победы» должен был прилететь туда ещё в 6:50, а самолёт «Уральских авиалиний» — в 6:55.







Сейчас их расчётное время вылета из Новосибирска перенесено на 12:29 и 13:00 соответственно, сообщается на онлайн-табло аэропорта Толмачёво.







На прошлой неделе незапланированную посадку в Новосибирске совершил самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Иркутск из московского аэропорта Шереметьево. Приземлиться в Толмачёво экипаж решил из-за пассажира, которому стало плохо.