Над Сибирью сгустился туман: в Новосибирске сели два летевших мимо самолёта
Утром 23 апреля два самолёта, летевших из Москвы в Кемерово, сделали вынужденную посадку в Новосибирске.
«По метеоусловиям Кемерово», — прокомментировали причину внеплановой посадки самолётов в пресс-службе аэропорта Толмачёво.
По данным онлайн-табло Толмачёво, в Новосибирске приземлились два кемеровских рейса — Boeing 737 авиакомпании «Победа», который летел из Внуково, и Airbus «Уральских авиалиний» из Домодедово.
«Из-за туманов в городе Кемерово, из-за погодных условий», — объяснили задержку московских рейсов в справочной аэропорта Кемерово, куда корреспондент НГС позвонила как клиент.
Как следует из расписания на сайте кемеровского аэропорта, самолёт «Победы» должен был прилететь туда ещё в 6:50, а самолёт «Уральских авиалиний» — в 6:55.
Сейчас их расчётное время вылета из Новосибирска перенесено на 12:29 и 13:00 соответственно, сообщается на онлайн-табло аэропорта Толмачёво.
На прошлой неделе незапланированную посадку в Новосибирске совершил самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Иркутск из московского аэропорта Шереметьево. Приземлиться в Толмачёво экипаж решил из-за пассажира, которому стало плохо.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова