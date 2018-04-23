Грузовик перевернулся после столкновения с рейсовым автобусом под Новосибирском
Утром 23 апреля на автодороге Р-256 под Новосибирском столкнулись рейсовый автобус и грузовой Nissan — после столкновения грузовик перевернулся.
Авария случилась около 8:00 недалеко от ТК «Колорлон» в Бердске.
«Водитель грузовичка "Ниссан" попросту уснул и врезался в остановившийся у обочины междугородний автобус "Грандбёрд", следовавший по маршруту Линёво — Бердск — Новосибирск. Пострадавших нет», — сообщил координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.
По информации Болдырева, в автобусе в момент ДТП находилось 30 человек. После столкновения их пересадили на попутный рейсовый автобус. По информации аваркомов, на место аварии выезжали спасатели МЧС.
Ранее стало известно, что на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска переходящая дорогу женщина попала под машину.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото vk.com/autoberdsk
Видео vk.com/control_chr54