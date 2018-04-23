Грузовик перевернулся после столкновения с рейсовым автобусом под Новосибирском

Никто из пассажиров рейсового автобуса не пострадал

Утром 23 апреля на автодороге Р-256 под Новосибирском столкнулись рейсовый автобус и грузовой Nissan — после столкновения грузовик перевернулся.







Авария случилась около 8:00 недалеко от ТК «Колорлон» в Бердске.





«Водитель грузовичка "Ниссан" попросту уснул и врезался в остановившийся у обочины междугородний автобус "Грандбёрд", следовавший по маршруту Линёво — Бердск — Новосибирск. Пострадавших нет», — сообщил координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.





По информации Болдырева, в автобусе в момент ДТП находилось 30 человек. После столкновения их пересадили на попутный рейсовый автобус. По информации аваркомов, на место аварии выезжали спасатели МЧС.









Ранее стало известно, что на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска переходящая дорогу женщина попала под машину.