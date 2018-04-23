Сибирячка попала под колёса Toyota на «Родниках»
Вечером 22 апреля на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска переходящая дорогу женщина попала под машину.
ДТП случилось около 21:50 недалеко от остановки «ТК Лента (ж/м "Родники")».
«Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, двигался по улице Мясниковой со стороны улицы Кедровой в сторону улицы Гребенщикова. У дома
В результате столкновения 41-летнюю женщину с ушибом передней брюшной стенки и сотрясением головного мозга доставили в больницу.
В начале этого месяца на улице Кропоткина под автомобиль попал мальчик, переходивший дорогу по пешеходному переходу. Ребёнка сбила девушка на «Тойоте Хайлюкс Сурф».
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Владиславом Савченковым