Сибирячка попала под колёса Toyota на «Родниках»

Сибирячка переходила дорогу в неположенном месте

Вечером 22 апреля на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска переходящая дорогу женщина попала под машину.







ДТП случилось около 21:50 недалеко от остановки «ТК Лента (ж/м "Родники")».





«Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, двигался по улице Мясниковой со стороны улицы Кедровой в сторону улицы Гребенщикова. У дома № 29 по улице Мясниковой он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





В результате столкновения 41-летнюю женщину с ушибом передней брюшной стенки и сотрясением головного мозга доставили в больницу.







В начале этого месяца на улице Кропоткина под автомобиль попал мальчик, переходивший дорогу по пешеходному переходу. Ребёнка сбила девушка на «Тойоте Хайлюкс Сурф».

