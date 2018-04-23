Сибирячка попала под колёса Toyota на «Родниках»

Сибирячка переходила дорогу в неположенном месте
Сибирячка переходила дорогу в неположенном месте

Вечером 22 апреля на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска переходящая дорогу женщина попала под машину.


ДТП случилось около 21:50 недалеко от остановки «ТК Лента (ж/м "Родники")».


«Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, двигался по улице Мясниковой со стороны улицы Кедровой в сторону улицы Гребенщикова. У дома № 29 по улице Мясниковой он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


В результате столкновения 41-летнюю женщину с ушибом передней брюшной стенки и сотрясением головного мозга доставили в больницу.


В начале этого месяца на улице Кропоткина под автомобиль попал мальчик, переходивший дорогу по пешеходному переходу. Ребёнка сбила девушка на «Тойоте Хайлюкс Сурф».

Прочтений: 8831
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено